«Survivor»: Σαρωτική πρεμιέρα με 26,3% στην επαρχία και 19,7% στην Αθήνα

Νέα χρονιά, νέα σεζόν για το «Survivor» του ΣΚΑΪ που φέτος μετατρέπεται σε «Αθηναίοι VS Επαρχιώτες» και στοχεύει να κατακτήσει τους τηλεθεατές και να κεντρίσει το ενδιαφέρον του τραβώντας τους μακριά (χλωμό) από τις αγαπημένες τους σειρές.

Η πρεμιέρα του φετινού κύκλου του ριάλιτι επιβίωσης πάντως στέφθηκε με επιτυχία, αφού το κανάλι του Νέου Φαλήρου κέρδισε το στοίχημα της τηλεθέασης αφού ήταν Νο1 τόσο στο γενικό σύνολο του κοινού, όσο και στα δυναμικά κοινά 18-54 χρόνων.

Πρωτιά στους νεαρούς άντρες και τις μεγάλες γυναίκες

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, το «Survivor» με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό ήταν πρώτο πρόγραμμα στο prime time της Κυριακής 11 Ιανουαρίου με 23,7% στο σύνολο του κοινού και 19,6% στο δυναμικό κοινό. Επιπλέον περίπου 2.461.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω για 1΄ τις περιπέτειες των Survivors στον Άγιο Δομίνικο.

Οι επιμέρους μετρήσεις αποτυπώνουν χαρακτηριστικά τη θερμή υποδοχή του τηλεοπτικού κοινού. Η επαρχία τίμησε δεόντως το «Survivor» με ποσοστό 26,3%, ενώ και η Αθήνα έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στο πρόγραμμα χαρίζοντας ποσοστό 19,7%. Τα μεγαλύτερα ποσοστά πάντως σημειώθηκαν στους άνδρες 18-24 όπου το ποσοστό ήταν 31,9% και στις γυναίκες άνω των 65 όπου σημείωσε 30,4%.

Διαδικτυακή απήχηση

Το #SurvivorGR βρέθηκε στην πρώτη θέση του TOP 20 στο «Χ» από την πρώτη ώρα προβολής του προγράμματος, ενώ στην ίδια λίστα βρέθηκαν ορισμένα ονόματα συμμετεχόντων, που φάνηκαν να κεντρίζουν την περιέργεια του κοινού με το… καλησπέρα σας!