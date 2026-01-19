Τηλεθέαση: «MasterChef» ή «Survivor» - Τι είδαν οι τηλεθεατές;

Το «MasterChef» επέστρεψε στους δέκτες μας με τον 10ο και επετειακό του κύκλο και οι οντισιόν έβαλαν φωτιά στην τηλεθέαση και άναψαν φωτιά… στα μπατζάκια του ΣΚΑΪ! Το ριάλιτι παιχνίδι μαγειρικής του STAR κέντρισε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού που επέλεξε να αφήσει στην άκρη (για λίγο ή για πολύ) το «Survivor» και να δει τι ψήνεται στην κουζίνα!

Στήθος με στήθος

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ο Πάνος Ιωαννίδης και ο Σωτήρης Κοντιζάς κινήθηκαν στο γνώριμο ύφος και στιλ, με χιούμορ και καλή διάθεση υποδέχτηκαν στο πλατό του υποψήφιους παίκτες με τα ποσοστά του «MasterChef» να φτάνουν στο 12,3% στο σύνολο του κοινού και στο 13,7% στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18-54 χρόνων. Αντίθετα το «Survivor» τα πήγε καλύτερα στο γενικό σύνολο, όπου έπιασε 12,9%, ενώ στους 18-54 χρόνων αρκέστηκε σε ένα 8,8%. Σίγουρα πάντως έχασε αρκετή τηλεθέαση από αυτή που είχε όταν έπαιζε μόνο του στο prime time.

Καλύτερα στο ERTFLIX

Η «Μεγάλη χίμαιρα» της ΕΡΤ1 άγγιξε το 6,5% στο γενικό σύνολο και το 3,5% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων. Μπορεί τα ποσοστά τηλεθέασης της σειράς να κινούνται σε σχετικά μέτριο επίπεδο, το σίγουρο είναι πως η διεθνής συμπαραγωγή της ΕΡΤ τα πάει πολύ καλύτερα στο ERTFLIX καθώς εκεί ξεπέρασαν τις 2.100.000 οι θεάσεις της επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού στην ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης.