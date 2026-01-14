«MasterChef 10»: Φέτος το παιχνίδι ξεκινάει από την αρχή

Η μεγάλη πρεμιέρα του «MasterChef 10» πλησιάζει. Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου (STAR, 21.00), το prime time της ιδιωτικής τηλεόρασης εμπλουτίζεται με ακόμη ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα που έρχεται με φόρα για να βάλει μπαρούτι στα καλά ποσοστά που είχε μέχρι τώρα το «Survivor» του ΣΚΑΪ που αλώνιζε σόλο στο 21.00-01.00.

Επετειακή σεζόν

Το «MasterChef», ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επιστρέφει στο STAR με τον 10ο επετειακό κύκλο!

Φέτος, το ριάλιτι μαγειρικής κλείνει τα 10 του χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο, εκτός από τους σεφ κριτές που αγαπάμε και περιμένουμε να τους δούμε να κάνουν παιχνίδι με ατάκες, χιούμορ και καλή διάθεση!

Αρχή με τις οντισιόν

Στην πρεμιέρα του φετινού κύκλου θα δούμε και πάλι τις αγαπημένες μας οντισιόν που έχουν πλάκα, αγωνία, μα και μαγειρικές γνώσεις! Ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Πάνος Ιωαννίδης και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχονται τους διαγωνιζόμενους και περιμένουν υπομονετικά να ετοιμαστεί το κάθε πιάτο, που αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για εκείνους, ώστε να το κρίνουν!

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό. Μεταξύ άλλων θα δούμε υποψήφιους παίκτες από Ντουμπάι, Ελβετία και Μελβούρνη να παλεύουν για να πάρουν μια από τις πολυπόθητες λευκές ποδιές…