Νίκος Κοκλώνης: Έλεγα «είμαι ο Νίκος κι έχω τους φίλους μου» κι εκείνοι ήταν το πορτοφόλι του Κοκλώνη

Ο Νίκος Κοκλώνης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Το πρωινό” για τη νέα συνθήκη στην εταιρία του, Barking Well, υπογραμμίζοντας ότι πλέον επικρατεί λιτότητα και διαφορετική διαχείριση σε σχέση με το παρελθόν. Ο παραγωγός και παρουσιαστής αναφέρθηκε και στην επιστροφή του “J2US”, όπως επίσης και σε όλους όσοι ήταν… φίλοι του όσο υπήρχαν χρήματα! «Μέσα Φεβρουαρίου, αν όχι αρχές, το “J2US” βγαίνει στον αέρα! Το Σάββατο είναι η μέρα μου. Έχω άλλο στοίχημα τώρα, έχω βάλει στόχο να πάμε στην Τεχνητή Νοημοσύνη κι αν δεν μου κάνει νερά, νομίζω θα μπορέσει το live να λειτουργήσει καλύτερα.

Βασικός μας στόχος είναι ότι η ομάδα δεν αλλάζει. Εγώ με αυτούς είμαι οικογένεια. Έχουμε περάσει πολλά χρόνια και πολλά βράδια καλές και κακές στιγμές. Σίγουρα στις οικογένειες υπάρχουν τα καλά και τα κακά. Θέλω να είναι όλοι. Το μόνο που μπορώ να σας πως, επειδή είναι αυτή η περίοδος που η Βίκυ έχει κάποια γυρίσματα, ο Σταμάτης έχει κάποια άλλα, θα δούμε κι άλλα πρόσωπα στην κριτική επιτροπή. Με τη Δέσποινα έχουμε περάσει πάρα πολλά. Οι εποχές άλλωστε που ήμασταν με τη Δέσποινα, από τότε μέχρι τώρα έχουμε περάσει διάφορες καταστάσεις».

Έγιναν… καπνός

Ο Κοκλώνης παραδέχτηκε πως στο νέο “J2US” οι παχυλές αμοιβές αποτελούν παρελθόν! «Ξεχάστε τα. Δεν υπάρχουν. Λιτότητα, δεν έχουμε λεφτά. Δική μας θα είναι η παραγωγή, λαμπερή θα είναι η παραγωγή, θα προσπαθήσουμε όμως να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος.

Από την Barking πέρασε η Άρτα και τα Γιάννενα. Ήμουν σε ένα ροζ συννεφάκι. Έλεγα “είμαι ο Νίκος κι έχω τους φίλους μου” κι οι φίλοι μου δεν ήταν φίλοι μου, ήταν το πορτοφόλι του Κοκλώνη. Άσε που λέγανε “ο χαζός Κοκλώνης θα μας δώσει περισσότερα, πάμε εκεί να βγάλουμε”. Εντάξει, είχα και σημαντικούς ανθρώπους δίπλα μου που μου στάθηκαν. Η Σίσσυ Χρηστίδου είναι σπαθί. Είχα και άλλους που φύγανε. Το είδατε».