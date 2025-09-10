Νίκος Κοκλώνης: «Ο πατέρας μου έφυγε, έτσι ξαφνικά, α ρε μπαμπά»

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, γενικά ήταν μια δύσκολη χρονιά για μένα το 2025. Στεναχωρήθηκα για διάφορα πράγματα που έχουν συμβεί επαγγελματικά, αλλά το μεγαλύτερο χτύπημα μου ήρθε αρχές Ιουλίου που έφυγε ο πατέρας μου, έτσι ξαφνικά!», είπε ο Νίκος Κοκλώνης στην εκπομπή «Το ’χουμε».

«Ο πόνος δεν μπορεί να μετριαστεί… Με εκνεύριζε που με έπαιρνε χίλια τηλέφωνα. Σήμερα μου λείπουν τα τηλεφωνήματά του, πολλές φορές λέω, α ρε μπαμπά… Είναι πολύ νωρίς ακόμη… Έχω και τη μητέρα μου που το περνάμε μαζί, είναι δύσκολο».

«Το Just πρέπει να είναι υπερπαραγωγή»

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως έχει ξεκινήσει κουβέντες για πιθανές συνεργασίες με διάφορα κανάλια. «Είμαστε σε συζητήσεις με το OPEN για να λύσουμε όποιες διαφορές προέκυψαν. Ήταν μια συνεργασία που θεωρώ ότι στο μέλλον μπορεί να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος. Η καρδιά μου και η ψυχή μου είναι το J2US. Συζητάω για το Just με άλλο κανάλι, αλλά για να βγει, θα βγει σωστά, με τα μπάτζετ που του αρμόζουν, πρέπει να είναι αυτή η υπερπαραγωγή που έχουμε δει τηλεοπτικά, κάτι λιγότερο, καλύτερα να μην βγει»

Το κεφάλαιο Καινούργιου

Ο Κοκλώνης δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στην πρώην συνεργάτιδα και… πρώην κολλητή του φίλη Κατερίνα Καινούργιου. «Η Κατερίνα ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην επαγγελματική και προσωπική μου ζωή. Της εύχομαι τα καλύτερα. Είναι με μια καινούργια εταιρία παραγωγής και η ομάδα διοίκησης του ALPHA είναι έμπειρη που θεωρώ ότι τα αποτελέσματά της θα είναι πάρα πολύ δυνατά. Αυτό που περιμένω από την Κατερίνα είναι τουλάχιστον 15%.

Έχουμε περάσει πολύ καλές στιγμές μαζί, σίγουρα όλες οι σχέσεις έχουν αναταράξεις. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα για εμένα κι εγώ για εκείνη, οπότε με χαρά μπορούμε να φάμε μαζί χωρίς να σπάσει ο ένας το μπουκάλι του άλλου στο κεφάλι, μπορούμε να πάμε να φάμε ήρεμα».