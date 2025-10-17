Νίκος Κοκλώνης για το παζάρι ρολογιών αξίας 150.000 δολαρίων: «Σε λίγο θα με κάνουν όντως φτωχό»

Τηλεφωνική επικοινωνία με την εκπομπή «Το Πρωινό» είχε ο Νίκος Κοκλώνης και ξεκαθάρισε τι ακριβώς συνέβη με τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media και που τον δείχνουν να κάνει παζάρια στη Νέα Υόρκη για πανάκριβα ρολόγια, αξίας μεγαλύτερης των 150.000 δολαρίων.

«Μην με πείτε ξανά Νίκο Κοκλώνη, Νίκο Κουδούνα να με λέτε γιατί κάθε φορά κάτι βγαίνει για εμένα. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος (πωλητής) είναι ένας από τους πιο διάσημους influencers στη Νέα Υόρκη. Πήγα να τον συναντήσω γιατί είχα χάσει και 2-3 μήνες τον λογαριασμό μου στο Instagram και αυτός είναι ειδικός. Με βοήθησε και μου ζήτησε ως χάρη να κάνουμε μία σειρά από 3 επεισόδια, για να τρολάρουμε το παζάρι με τα ρολόγια που κάνουν οι τουρίστες. Στη Νέα Υόρκη έχω ζήσει πάνω από 10 χρόνια και έχω γνωστούς. Ήταν καθαρά τρολ» αποκάλυψε.

«Σε λίγο θα με κάνουν όντως φτωχό. Δεν ξέρω γιατί με κρεμάνε στα μανταλάκια, μάλλον γιατί ξεκινάω τώρα στο ΟΡΕΝ. Για το μόνο που με έχουν κατηγορήσει είναι για φορολογικές αταξίες που δεν έχουν αποδειχθεί. Έχω φάει λάσπη από γύρω – γύρω. Οι λογαριασμοί μου είναι ακόμη δεσμευμένοι, μετά από 3 χρόνια. Η έρευνα δεν έχει τελειώσει, έχουν βάλει να με ελέγχει όποιος μιλάει ελληνικά, είναι πολλές οι υπηρεσίες και οι χρονιές που γίνεται η έρευνα για αυτό αργούν τα αποτελέσματα» συμπλήρωσε.

Και αποκάλυψε:«Δεν θέλω να κάνω φέτος τηλεόραση αλλά θα κάνω. Κάτι καλό θα βγει τον Νοέμβριο. Δεν μπορώ τα τρολς, τα ψεύτικα προφίλ που βρίζουν».