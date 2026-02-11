Νίκος Κοκλώνης: «Ο πατέρας μου θα έδινε τη ζωή του για μένα - Μου λείπει πάρα πολύ»

Ο Νίκος Κοκλώνης μίλησε στο περιοδικό ΟΚ για την απώλεια του πατέρα του, που δεν μπορεί να την ξεπεράσει γιατί ήταν ένας άνθρωπος που δεν του χαλούσε ποτέ το χατίρι και θα έδινε ακόμα και τη ζωή του για εκείνον. Ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως μετά τον χαμό του μπαμπά του, πήρε τη μητέρα του και μένουν μαζί στο σπίτι του ώστε να μην είναι μόνη της. Αυτό ήταν μεγάλη υπέρβαση για εκείνον καθώς με τη μαμά του ήταν συνεχώς σε κόντρα γιατί πάντα τον έβαζε στη θέση του.

«Party animal δεν ήμουν ποτέ, τα ταξίδια μού άρεσαν. Εντάξει, είχα και το πένθος του πατέρα μου. Μου στοίχισε πολύ η απώλειά του. Ήμουν μπαμπάκιας και μου λείπει πάρα πολύ. Με τη μάνα μου ήμουν πάντα στην κόντρα γιατί όλο μου έβαζε χέρι, ενώ ο πατέρας μου μου έκανε όλα τα χατίρια. Τώρα την έχω πάρει και μένει μαζί μου στο σπίτι. Αν υπάρχει τρόπος να μας βλέπει από ψηλά, σίγουρα θα γελάει τώρα: Σε έχω εκεί μαζί με τη μάνα σου, που μια ζωή τρωγόσασταν, θα λέει».

«Έβαλε το λιθαράκι του για να λύσω τα προβλήματά μου»

«Ο πατέρας μου ήταν ο καλύτερος μέντορας που είχα. Δύσκολος άνθρωπος, πανέξυπνος, με αγαπούσε τρελά. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που θα έδινε τη ζωή του για μένα. Και αυτός ο άνθρωπος σήμερα δεν είναι εδώ. Νομίζω ότι έβαλε και αυτός το λιθαράκι του να λύσω τα προβλήματά μου. Έτσι επανήλθε και το J2US, έναν μήνα μετά τον θάνατό του».