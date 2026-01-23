Κοκλώνης: «Είπα σε influencer να έρθει στο J2US με 4.000 και είπε ότι δεν της φτάνουν ούτε για ταξί»

Εκτός επιτροπής “J2US” η Δέσποινα Βανδή και η Μαρία Μπακοδήμου. Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος ο Νίκος Κοκλώνης που μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Το Πρωινό” για τα όσα ετοιμάζει για την επιστροφή του τάλεντ σόου στους δέκτες μας. «Ξεκινάμε το “J2US”. Επιστρέφουμε κανονικά. Γιώργο (Λιάγκα) σε θέλω για κριτή, σε περιμένω, θα σε πάρω τηλέφωνο να τα πούμε οι δυο μας! Θα ήθελα την Άννα Βίσση με τη Σοφία Καρβέλα, θα ήθελα τη Νατάσα Θεοδωρίδου, είναι θεάρα και από τα καλύτερα παιδιά του χώρου. Νομίζω οι περισσότεροι έχουμε περάσει από το “Just”».

Η επιτροπή

«Οι κριτές μου θα είναι οι ίδιοι, μπορώ να το ανακοινώσω, δεν θα είναι η Δέσποινα Βανδή. Θα δούμε εκπλήξεις εκεί. Την αγαπώ πολύ, αλλά δυστυχώς τραγουδάει. Απλά θα είμαστε 20.00 με 02.00 το πρωί και η Δέσποινα θα πρέπει να φεύγει από τις 23.00. Μετά τις 23.00 χωρίς κριτή θα είναι πρόβλημα. Η Βίκυ Σταυροπούλου δεν θα έχει θέατρο το Σάββατο, έβαλε πλάτη και ο Σταμάτης Φασουλής που επίσης θα είναι μαζί μας, έχουμε ρυθμίσει τις παραστάσεις τους. Εγώ θα ήθελα και τη Δέσποινα, αλλά είναι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, οπότε θα πηγαίνουμε μετά να διασκεδάζουμε εκεί. Η Μαρία Μπακοδήμου θα είναι στον “Κρίκο”, ένα γκεστ μπορεί να κάνει, αλλά θεωρώ ότι είναι κόντρα ρόλος».

Τα ζευγάρια

«Για την επιστροφή της Χριστίνας Παππά ή του Τρύφωνα Σαμαρά το σκέφτομαι, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να γίνει σε αυτόν τον κύκλο ή στον επόμενο. Σίγουρα κάποια ζευγάρια από το παρελθόν θα μπουν. Κρατάω τις δυνάμεις μου για το all star! Από την άλλη έχουν περάσει μέχρι τώρα 127 ζευγάρια. Είμαστε πολύ κοντά στο να κλείσουμε με τον Λάκη Γαβαλά. Έχουμε ένα ζευγάρι ήδη κλεισμένο, τραγουδιστής με τη γυναίκα του, celebrity!»

«Τι μου λες ρε κακομοίρη;»

«Τα πολλά χρήματα στην τηλεόραση εγώ δεν θα έχω ζήσει! Έχω δώσει υψηλές αμοιβές, έχω πληρώσει παραπάνω και ήταν λάθος μου το έχω πει. Στο παρελθόν έχει τύχει να έρθει παρουσιάστρια και να μου πει: “Γιατί μου δίνεις τόσα χρήματα;” και της είπα: “Πας καλά, αφού μπορώ”! Κάποτε η τηλεόραση έδινε πολλά λεφτά και τηλεπαρουσιάστριες έχουν κάνει περιουσίες μέσα από τους καναλάρχες.

Συζητάω με influencer για να έρθει στο “Just”. Της προτείναμε κάτι που εγώ θεωρώ πολύ καλό ποσό, δηλαδή να παίρνει τον μήνα 3.000 - 4.000€, πολύ καλά λεφτά και μου είπε “όχι, δεν μου φτάνουν ούτε για να μπω στο ταξί”. Και ήθελα να της απαντήσω, πόσα χρήματα παίρνεις. Ξέρετε τι θα μου ’λεγε: “Όταν για ένα ποστ παίρνω 10.000€ τι μου λες ρε κακομοίρη;».