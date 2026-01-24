Βαρβάρα Λάρμου: «Δεν είναι αποτυχία ή τεμπελιά αν μείνεις για λίγο αδρανής στη ζωή σου»

Η Βαρβάρα Λάρμου ήταν καλεσμένη στο “Καλύτερα Αργά” του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για το ότι δεν είναι κακό κάποια στιγμή στη ζωή σου να θες να κάτσεις για λίγο και αυτό να μην θεωρείται τεμπελιά!

«Προέρχομαι από ένα σπίτι που έχω μάθει πολύ την εργατικότητα. Δεν μπορώ να είμαι τεμπέλα ή αδρανής, με τα καλά και τα κακά που έχει αυτή η πεποίθηση. Έπρεπε να κάνω πολλή δουλειά με τον εαυτό μου για να μου επιτρέπω να ξεκουράζομαι και να είμαι αδρανής και όχι δημιουργική.

Δεν θέλω τώρα να ακουστώ σαν να κάνω το κομμουνιστικό μανιφέστο, αλλά είναι και λίγο απόρροια του καπιταλισμού αυτό το πράγμα, το να μην δικαιούται ο άνθρωπος να είναι σε μία παύση. Σαν να θεωρείται αποτυχία, ενώ οι ασιατικές κουλτούρες δεν έχουν τόσο έντονα αυτό το χαρακτηριστικό. Μου πήρε πάρα πολλά χρόνια για να έρθω σε επαφή με το ότι είναι ΟΚ να κάνω διάλειμμα, είναι ΟΚ να ξεκουράζομαι».

«Δεν μπορώ να έρθω σε επαφή με τον εαυτό μου;»

«Είχα βιώσει ένα πρόβλημα υγείας που δεν μου επέτρεπε να δουλεύω τόσο πολύ και να κάνω και τα 1500 άλλα πράγματα ταυτόχρονα. Γιατί όταν δεν δούλευα σπούδαζα, ή έκανα πτυχίο στη γιόγκα, ή έκανα πτυχίο στη σκηνοθεσία. Οπότε όταν λοιπόν ήρθε ένα προβληματάκι -όχι μεγάλο, αλλά καθηλωτικό- υγείας που μου είπε “τώρα δεν γίνεται, συγγνώμη θα κάτσεις να ξεκουραστείς”, δεν πέρασα καλά. Και λέω τώρα τι είναι αυτό, ότι δεν μπορώ να έρθω σε επαφή με τον εαυτό μου;

Και εκεί συνειδητοποίησα ότι μάλλον έχει πάρα πολύ να κάνει με τις πεποιθήσεις ότι αν μείνεις για λίγο αδρανής είναι αποτυχία ή είναι τεμπελιά ή δεν ξέρω κι εγώ τι πεποίθηση έχουμε γύρω από αυτά τα θέματα.

Οπότε έτσι ξεκίνησα λίγο να το ψάχνω και να έρχομαι σε επαφή με αλήθειες που δεν με συνέφεραν να τις συνειδητοποιήσω. Σε ένα μεγάλο βαθμό το πρόβλημα υγείας προέκυψε από την υπερδραστηριότητα».