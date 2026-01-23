Φαίη Σκορδά: Το άγνωστο περιστατικό στο γραφείο του Θέμου Αναστασιάδη

Η Φαίη Σκορδά είχε καλεσμένο στο “Buongiorno” τον Βαγγέλη Περρή και μοιράστηκε μαζί μας μια άγνωστη ιστορία που συνέβη στο γραφείο του δημοσιογράφου μια περίοδο που η ίδια ήταν πολύ πιεσμένη επαγγελματικά. «Τον συμπαθείς, δεν τον συμπαθείς τον Θέμο (Αναστασιάδη), σου αρέσει, δεν σου αρέσει τηλεοπτικά, έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια που άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Υπήρχε μία περίοδος που κάτι είχε συμβεί επαγγελματικά που επηρέαζε εμένα, χωρίς να έχω εμπλοκή. Ήμουν σε σοκ και με καλεί στο γραφείο του».

Οι… 20 τούρτες

«Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: “θα ’ρθεις”. Δεν είχα πάει ποτέ στο γραφείο του, δεν είχαμε τέτοια σχέση. Πάω λοιπόν και φέρνει 20 τούρτες και καθόμασταν και τρώγαμε τούρτες! Κάθισε και αφιέρωσε ένα απόγευμα με μένα. Δεν ήταν φίλος μου, είχαμε απλώς μια καλή σχέση. Φάγαμε 20 τούρτες, τον χαιρέτησα κι έφυγα. Μόνο αυτό! Ήμουν πολύ καλά μετά!

Δεν το ’χω πει ποτέ, αισθάνθηκα τώρα που είναι ο Βαγγέλης (Περρής) να το πω. Που ο Θέμος ήταν ένας άνθρωπος που είχε εφημερίδες, είχε πράγματα να κάνει, αλλά κατάλαβε όμως ότι δεν αισθανόμουν καλά… Τέσσερις ώρες τρώγαμε τούρτες, το καταλαβαίνετε; Έφυγα κι αυτό ήταν! Αλλά αισθάνθηκα ότι ήθελε να μου δείξει ότι εγώ είμαι εδώ για σένα, χωρίς να πει κάτι».