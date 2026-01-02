Φαίη Σκορδά: Ερωτική Πρωτοχρονιά στη Νέα Υόρκη - Το άλμπουμ των διακοπών της

Γλυκά, ροφήματα, μπέργκερ, πατάτες τηγανητές, καφέδες, κοκτέιλ και ατέλειωτες βόλτες! Αυτό ήταν το Πρωτοχρονιάτικο μενού της Φαίης Σκορδά που ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να υποδεχτεί το 2026 στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. «Καλή χρονιά με υγεία και αγάπη. Let love be the last word», έγραψε στη σελίδα της στο Instagram και μοιράστηκε μαζί μας το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών της.

Χωρίς τα παιδιά

Η Φαίη είχε τον Γιάννη και τον Δημήτρη για τα Χριστούγεννα, όταν ο μπαμπάς τους, Γιώργος Λιάγκας, έκανε διακοπές με την αγαπημένη του Μαρία Αντωνά στο Ντουμπάι. Την Πρωτοχρονιά λοιπόν ήταν η σειρά της Σκορδά να απολαύσει διακοπές χωρίς τα παιδιά της και γιατί όχι με τον αγαπημένο της Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Αν και επίσημα η Φαίη δεν αποκάλυψε την παρέα της στο ταξίδι στη Νέα Υόρκη, είναι ασφαλές να συμπεράνουμε πως ήθελε να περάσει μερικές χαλαρές στιγμές με τον σύντροφό της, μακριά από αδιάκριτα βλέματα.

Βόλτες στην πόλη

Οι δυο τους επισκέφτηκαν μουσεία και γκαλερί, περπάτησαν πολύ στους χιονισμένους δρόμους, δοκίμασαν street food, ενώ δεν παρέλειψαν να κάνουν μια βόλτα με το πλοίο στον ποταμό Χάντσον και να δουν από κοντά το άγαλμα της Ελευθερίας που δεσπόζει στην είσοδο του λιμανιού, στη νησίδα Λίμπερτι. Το ζευγάρι είδε και θεατρικές παραστάσεις και απόλαυσε τη θέα της πόλης από τον ουρανοξύστη στον οποίο διέμενε…