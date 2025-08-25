Φαίη Σκορδά: California girl - Το άλμπουμ των διακοπών της στις ΗΠΑ

Μετά τις οικογενειακές διακοπές στο εξοχικό της στη Χαλκιδική με τα παιδιά της, η τελευταία πινελιά στο καλοκαίρι ανήκει μόνο στην ίδια! Η Φαίη Σκορδά αποφάσισε να έχει λίγο «me time» και δίχως να αποκαλύπτει την παρέα της, ή τον προορισμό της πήρε το αεροπλάνο για ένα μακρινό ταξίδι.

Τα έφαγε όλα

Οι φωτογραφίες και τα stories που δημοσίευσε στο Instagram μαρτυρούν πως η παρουσιάστρια του MEGA απολαμβάνει τις διακοπές της στην Καλιφόρνια και συγκεκριμένα στο Λος Άντζελες! Στην άλλη άκρη του κόσμου η Φαίη ένιωσε πραγματικά ελεύθερη και άγνωστη και το έριξε κυριολεκτικά έξω! Έφαγε πολλά ντόνατς, ήπιε μιλκ σέικ και διάφορα άλλα ροφήματα, δοκίμασε μπέργκερ από την πιο διάσημη και γευστική αλυσίδα στη δυτική ακτή, τα «In & Out», περπάτησε στη διάσημη λεωφόρο του Rodeo Drive στο Μπέβερλι Χιλς, με τις πανάκριβες μπουτίκ, επισκέφτηκε μουσεία και χώρους τέχνης.

Ζώντας το όνειρο

Η παρουσιάστρια φυσικά δεν θα μπορούσε παρά να φτάσει μέχρι τις ξακουστές παραλίες του Ειρηνικού, στη Σάντα Μόνικα και στο Μαλιμπού και να απολαύσει δροσερά πρωινά πλάι στο κύμα. Για τις εμφανίσεις της στην πόλη των Αγγέλων επέλεγε καθημερινά κολάν και σορτσάκια που τα συνόδευε με ασπρόμαυρα τοπάκια, ζακετάκια και αθλητικά παπούτσια γιατί έριχνε πολύ περπάτημα. Αν και κουράστηκε από το πολύ πέρα δώθε, δεν είπε όχι και σε μερικές εξόδους σε γνωστά κλαμπ της περιοχής, ώστε να βιώσει πραγματικά το American dream της!