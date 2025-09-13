Παρουσιαστές σε θέσεις μάχης - Ποιες εκπομπές κάνουν πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

Νέες εκπομπές έρχονται από νωρίς το πρωί, μέχρι αργά το απόγευμα και γεμίζουν τα προγράμματα των τηλεοπτικών σταθμών, όχι όμως με φρέσκιες ιδέες, αλλά με κάτι από τα παλιά.

Τα περισσότερα μαγκαζίνο είναι πια infotainment και μπερδεύουν μερικές φορές πολύ άκομψα την ενημέρωση με την ψυχαγωγία. Αν πραγματικά θέλεις να δεις κάτι στην τηλεόραση και να διασκεδάσεις, να χαλαρώσεις, να ξεχαστείς λίγο από τη σκληρή καθημερινότητα, καλύτερα θα κάνεις να το ξανασκεφτείς…

Η πιο μεγάλη μάχη θα δοθεί και φέτος στο -άλλοτε ψυχαγωγικό- 10-1, που πλέον έχει γίνει 9-1. Εκεί συνωστίζονται μια σειρά από εκπομπές και παρουσιαστές σε επτά κανάλια κι αν τους αντέξει η TV θα φανεί στο χειροκρότημα.

MEGA

«Buongiorno» (09.20)

Η Φαίη Σκορδά συνεχίζει για δεύτερη σεζόν στο κανάλι που έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία στην τηλεοπτική της καριέρα. Μαζί της θα βρίσκονται ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, η Νάνσυ Νικολαΐδου, η Ευάννα Ζουμπούρογλου, η Κατερίνα Ζαρίφη, ο Άρης Καβατζίκης και ο Ιάσονας Τσόλης στα θέματα επικαιρότητας. Από την εκπομπή δεν θα λείπουν ο Ανδρέας Μικρούτσικος, η Βίκυ Παγιατάκη και ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

ANT1

«Καλημέρα Ελλάδα» (06.00)

Η μακροβιότερη και πιο διαχρονική καλημέρα της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει για 35η σεζόν, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σημαντική ιστορία της. Φέτος την παρουσίασή της αναλαμβάνουν ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού που φιλοδοξούν να φέρουν μια πιο σύγχρονη ματιά και έναν αέρα ανανέωσης στο μεγάλο κεφάλαιο που έχει αφήσει πίσω του ο Γιώργος Παπαδάκης.

«Το πρωινό» (09.00)

Ο Γιώργος Λιάγκας θα μας λέει «καλημέρα» σε νέα ώρα, παρέα με παλιούς και νέους συνεργάτες. Ο Τάσος Τεργιάκης και η Φωτεινή Πετρογιάννη παραμένουν στην ομάδα και προστίθενται η Γιώτα Κηπουρού, η Δέσποινα Καμπούρη, ο Πάνος Κατσαρίδης, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, ο Σταύρος Μπαλάσκας και ο σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου.

«Αποκαλύψεις» (13.30)

Ο Πέτρος Κουσουλός πήρε μεταγραφή στον ΑΝΤ1 και με την καινούρια του εκπομπή έρχεται για να ανοίξει στόματα και να ξεκλειδώσει κλειστές πόρτες. Στο κανάλι ποντάρουν πολύ σε αυτό το project για να ανεβάσουν τα νούμερα της συγκεκριμένης ζώνης, που βέβαια τόσα χρόνια με τις επαναλήψεις των ελληνικών σειρών και το «Rouk Zouk», μια χαρά τα πήγαινε…

ALPHA

«Happy Day» (07.45)

Για 13η σεζόν, η Σταματίνα Τσιμτσιλή μας λέει την καλημέρα της με χαμόγελο και θετική διάθεση. Μαζί της, η γνώριμη παρέα φίλων, που αποτελείται από τους Δημήτρη Παπανώτα, Τίνα Μεσσαροπούλου, Κώστα Φραγκολιά, Δήμο Βερύκιο, Γιώργο Σατσίδη και Λευτέρη Μητσόπουλο.

«Super Κατερίνα» (10.00)

Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει για 5η χρονιά, με μια ανανεωμένη εκπομπή. Στο πλευρό της θα βρίσκονται ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, η Φρόσω Κυριαζή, ο Χάρης Χρονόπουλος και η Δάφνη Μπόκοτα, η οποία μετά από χρόνια τηλεοπτικής απουσίας, επανέρχεται δυναμικά.Μαγειρεύει ο Πέτρος Συρίγος και τα άστρα αναλύει η Βάσια Μαυράκη.

STAR

«Breakfast@Star» (08.45)

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου για 4η χρονιά, μας καλημερίζουν με την οικογενειακή ψυχαγωγική εκπομπή, τη μόνη που έχει μείνει να θυμίζει τα παλιά πρωινάδικα που γνωρίζαμε.

Μαζί τους θα δούμε τη Μαίρη Αργυριάδου, τον Κωνσταντίνο Ντάφλο και τη Λιλή Πυράκη. Σταθερή αξία η Άση Μπήλιου στις αστρολογικές προβλέψεις, ενώ τη μαγειρική αναλαμβάνει ο Γιώργος Ρήγας που γνωρίσαμε μέσα από το MasterChef 2025

«Αλήθειες με τη Ζήνα» (11.45)

Η Ζήνα Κουτσελίνη για 11η χρονιά και μοιράζεται με τους τηλεθεατές όλες τις πτυχές της ενημέρωσης, παράλληλα με ανθρώπινες ιστορίες ζωής. Δίπλα της στο στούντιο θα βρίσκονται οι: Μάριος Αραβαντινός, Αλέξανδρος Καλαφάτης, Ρούλα Κουσκουρή και Μαρία Παναγοπούλου. Ο Σπύρος Σιγούρος θα κάνει τις ειδικές αποστολές και ο Βασίλης Παναγιωτίδης τις ζωντανές συνδέσεις από τη Βόρεια Ελλάδα.

ΕΡΤ1

«Νωρίς - νωρίς» (06.45)

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση αποκτά από φέτος πολύ πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή, κάτι που δεν είχε ποτέ, αφού στη συγκεκριμένη ζώνη έπαιζαν τα ενημερωτικά μαγκαζίνο που πλέον μετακόμισαν στο ΕΡΤ news. Με οικοδεσπότες τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη η εκπομπή υπόσχεται να μοιράσει θετική ενέργεια, ευχάριστες ειδήσεις και πολλές καθημερινές στιγμές που μας κάνουν να χαμογελάμε.