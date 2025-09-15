Τηλεοπτικές πρεμιέρες: Ο χορός του Λιάγκα, η πασαρέλα της Τσιμτσιλή, το μπουκωμένο πάνελ της Σκορδά

Ακόμη μία δύσκολη τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και το πρόγραμμα της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου γέμισε με πρεμιέρες! Οι παρουσιαστές έσκασαν μύτη στα πλατό, μαυρισμένοι, αγχωμένοι, με κάποιες λίγες μικρές πινελιές ανανέωσης των εκπομπών τους που περισσότερο βασίστηκαν στις αλλαγές προσώπων μπροστά στην κάμερα και λιγότερο σε θέματα ουσίας.

Νέο δίδυμο

Πρώτοι έσυραν τον χορό της ψυχαγωγίας οι «Νωρίς νωρίς» της ΕΡΤ1, δηλαδή ο Κρατερός Κατσούλης με τη Μαρία Ηλιάκη, ένα νέο δίδυμο που ακολουθεί τον χαλαρό ρυθμό της δημόσιας τηλεόρασης, που για τους παρουσιαστές είναι λυτρωτικό, για τους τηλεθεατές όμως λίγο βαρετό!

Ίδια συνταγή

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η παρέα της επέστρεψαν με το «Happy day» στον ALPHA, με ακριβώς την ίδια συνταγή που μπορεί μέχρι τώρα να τους έκανε επιτυχία, όμως πλέον ο ανταγωνισμός είναι ακόμη πιο ισχυρός (βλέπε Λιάγκας από τις 9 το πρωί).

Οικογενειακή κατάσταση

Με χιούμορ και διάθεση για καθαρή ψυχαγωγία (κάτι που λείπει από την πρωινή τηλεόραση) ξεκίνησε το «Breakfast@Star» του STAR, με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου.

Χορός και επικαιρότητα

Ο Γιώργος Λιάγκας ξεκίνησε με χορό, κέφι και χαλαρή διάθεση, μας σύστησε τους νέους συνεργάτες του, ήταν όλοι μια ευχάριστη παρέα και πολύ γρήγορα το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 πέρασε στη σκληρή και ωμή πραγματικότητα, οπότε κόπηκαν και τα γέλια.

Εκ περιτροπής

Η Φαίη Σκορδά και το «Buongiorno» άρχισαν τη σεζόν με ένα… μπουκωμένο πάνελ, αφού πλέον η παρουσιάστρια του MEGA έχει τόσους συνεργάτες που δεν χωράνε όλοι στο τραπέζι, οπότε θα υπάρχει rotation, κοινώς θα βγαίνουν εκ περιτροπής!

Επί προσωπικού

Με πολλές αλλαγές, αλλά με το γνώριμο στιλ θεματολογίας θα κινηθεί και φέτος η Κατερίνα Καινούργιου που κάτι μας λέει πως το «Super Κατερίνα» του ALPHA θα φιλοξενεί και αρκετές στιγμές από την προσωπική ζωή της παρουσιάστριας.

Φλας μπακ

Η Ζήνα Κουτσελίνη ξεκίνησε με το δεξί και τις φετινές «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο STAR με το βίντεο από την πρώτη της εκπομπή πριν από 10 χρόνια, με χαμόγελα και χορευτικές κινήσεις υπό τους ήχους του «Στα καλύτερά μας» του Σάκη Ρουβά.