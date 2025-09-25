Τηλεοπτικές πρεμιέρες Τετάρτης 24/9: Σάρωσε ο «Άγιος έρωτας», στριμώχτηκε το «Grand Hotel»

Για ακόμη μία φορά ο ALPHA κέρδισε το prime time με τη δική του πρόταση μυθοπλασίας, αφού το βράδυ της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου τερμάτισε στο Νο1 σε όλα τα κοινά!

Κέντρισε το ενδιαφέρον

Στον ALPHA έκανε πρεμιέρα ο νέος κύκλος της σειράς «Άγιος έρωτας» με διπλό επεισόδιο και σάρωσε σε τηλεθέαση! Η επιστροφή του πατέρα Νικόλαου και της Χλόης στους τηλεοπτικούς μας δέκτες είχε χτίσει όλο το καλοκαίρι μεγάλη αναμονή κοινού καθώς οι δύο τους δεν μπορούν να είναι πια μαζί από τότε που εκείνη έμαθε πως το πρώτο παιδί που γέννησε δεν χάθηκε στη γέννα, αλλά το είχε δώσει εκείνος για υιοθεσία. Η πρεμιέρα έκανε 18,3% στο σύνολο του κοινού και 14,5% στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18-54 χρόνων.

Πτώση σε όλα τα κοινά

Το «Grand Hotel» του ΑΝΤ1 δείχνει από την πρώτη εβδομάδα προβολής του σημάδια κόπωσης, λες και μέρος του κοινού του είπε αντίο πέρσι τον Ιούλιο. Το διπλό επεισόδιο της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου άγγιξε το 12,4% στο σύνολο (σημείωσε πτώση 1% από την προηγούμενη μέρα) και το 7,1% στο δυναμικό κοινό (σημείωσε πτώση 0,6% από την προηγούμενη μέρα).

Ποσοστά… ασανσέρ

Η «Γη της Ελιάς» στο MEGA μετέδωσε ένα μεγάλης διάρκειας επεισόδιο που κατάφερε να κρατηθεί στο 14,5% στο γενικό σύνολο, (σημείωσε πτώση 3,4% από την προηγούμενη μέρα) και 11,1% στους 18-54 χρόνων (σημείωσε αύξηση 1,3% από την προηγούμενη μέρα).