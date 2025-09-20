Ελληνικές σειρές: Η μάχη της τηλεθέασης φουντώνει - Όλες οι πρεμιέρες της εβδομάδας (βίντεο)

Σειρές εποχής, μα και σύγχρονες, κωμωδίες, κομεντί και δράματα. Οι ελληνικές σειρές ξεκινούν και η μάχη του prime time φουντώνει! Οι επιλογές είναι πολλές και για κάθε γούστο, τόσο πολύ κοινό όμως δεν υπάρχει και έτσι αναπόφευκτα κάποιες σειρές δυστυχώς θα θυσιαστούν. Και πολλές φορές αυτός που πάει άκλαυτος δεν είναι πάντα ο χειρότερος… Ας δούμε αναλυτικά τις πρεμιέρες της εβδομάδας!

MEGA

«Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ» (Κυριακή 21/9, 21.00)

Όλοι έχουν παγώσει με τον γάμο που δεν έγινε. Ο Στάθης λαμβάνει ένα μήνυμα από τον Μιλτιάδη όπου του αποκαλύπτει ότι είδε τη Βασιλική με άλλον. Στη συνέχεια, ζητάει εξηγήσεις από την κόρη του, αλλά εκείνη δεν λέει την αλήθεια. Στο μεταξύ, ο Λυκούργος αποκαλύπτει στη Χάιδω τα πάντα για τη σχέση του Στέφανου και της Βασιλικής. Οι φιλοξενούμενοι από την Κρήτη έρχονται σε δύσκολη θέση από τις εξελίξεις, αλλά η είδηση που μαθαίνουν από τον Μανώλη για το μωρό που βρέθηκε στην πόρτα τους, στα Χανιά, θα τους υποχρεώσει να επιστρέψουν άρον - άρον. Η Αθηνά καβγαδίζει άγρια με τον Τζον και του ζητά διαζύγιο. Στο μεταξύ, η αστυνομία ψάχνει για την Άννα και τον Αποστόλη, χωρίς κανείς να γνωρίζει τη φρίκη που υπομένει εκείνη στα χέρια των βιαστών της…

Παίζουν: Γιώργος Παρτσαλάκης, Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Ιφιγένεια Τζόλα, Απόστολος Γκλέτσος, Μάξιμος Μουμούρης, Κούλλης Νικολάου, Βάσια Παναγοπούλου, Μάριος Αθανασίου, Άντζελα Γκερέκου, Λυδία Κονιόρδου, Πέμη Ζούνη, Αντρέας Γεωργίου, Μάρω Κοντού, Γρηγόρης Βαλτινός, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.

ALPHA

«ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ» (Δευτέρα 22/9, 21.00)

Όλυμπος, 1942. Μετά το θάνατο του συζύγου της, Γεράσιμου, η Θοδώρα μένει μόνη να φροντίσει τις πέντε κόρες τους και τη μητέρα της. 16 χρόνια αργότερα οι τρεις μεγαλύτερες κόρες, η Μελισσάνθη, η Ιουλία και η Ασπασία έχουν παντρευτεί και ζουν με τους άνδρες τους μακριά από το οικογενειακό σπίτι, ενώ στον Όλυμπο, οι δύο μικρότερες, η Μαγδαληνή και η Πολυξένη είναι κι εκείνες πλέον έτοιμες να φύγουν μακριά για να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.

Παίζουν: Πέγκυ Τρικαλιώτη, Αναστασία Παντούση, Νάνσυ Μπούκλη, Έβελυν Ασουάντ, Ευγενία Ξυγκόρου, Ασημένια Βουλιώτη, Μαρία Τζομπανάκη, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέξανδρος Σταύρου.

«PORTO LEONE: ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ» (Τρίτη 23/9, 21.00)

Για τις οικογένειες του Συριανού Βούλγαρη και του Μανιάτη Καπετανάκου, η Μεγαλοβδοµάδα του 1964 ξεκινάει όπως κάθε άλλη χρονιά. Με τη θρησκευτική ευλάβεια των Παθών και την αναµονή της Ανάστασης. Μόνο που η Ανάσταση δεν θα έρθει. Οι δυο γιοι τους και κολλητοί φίλοι, Γρηγόρης Βούλγαρης και Στράτος Καπετανάκος, γίνονται εχθροί, όταν ο πρώτος µαθαίνει ότι ο δεύτερος έχει αφήσει έγκυο την αδελφή του Λένα. Ο Γρηγόρης τον αντιµετωπίζει κατά πρόσωπο, ο Στράτος στην αρχή το αρνείται και στο τέλος προκλητικά το παραδέχεται, αν και η Λένα ποτέ δεν αποκαλύπτει το όνοµά του. Ο Στράτος, τρελά ερωτευμένος µε την Άντζελα, πόρνη πολυτελείας στο κύκλωμα του πατέρα του Ηλία Καπετανάκου, ετοιμάζεται να κλέψει μέρος των εισπράξεων και να φύγει για Αμερική.

Παίζουν: Βασίλης Μπισμπίκης, Κλέλια Ρένεση, Μαρίνα Ασλάνογλου, Αντώνης Καρυστινός, Αλέκος Συσσοβίτης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Μιχάλης Αεράκης.

«ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ» (Τετάρτη 24/9, 21.00)

Η σφαίρα του Αργύρη βρίσκει τον στόχο της όμως ένα θαύμα, μια «θεϊκή παρέμβαση», θα γλιτώσει τον πατέρα Νικόλαο από τον θάνατο. Η Χλόη, παρόλο που τον βλέπει τραυματισμένο, του ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να τον συγχωρήσει ποτέ για την αρπαγή της κόρης της. Η Θάλεια είναι συντετριμμένη και βαθιά μετανιωμένη που υπήρξε συνεργός σε μια τόσο αισχρή πράξη. Ο Παύλος από την άλλη, προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους γιατί γνωρίζει ότι αν το αποφασίσουν, η Χλόη μαζί με τον Αργύρη, μπορούν να τους καταγγείλουν και να τους κλείσουν στη φυλακή. Και όσο συμβαίνουν όλα αυτά, η Ολυμπία αποφασίζει να μιλήσει στη Δώρα και να της πει ποια ήταν η πραγματική της μητέρα.

Παίζουν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Ηρώ Μουκίου.

«ΝΑ ΜΕ ΛΕΣ ΜΑΜΑ» (Πέμπτη 25/9, 21.00)

Η Ξένια, γόνος μιας πλούσιας οικογένειας των Αθηνών, με την οποία όμως έχει αραιές και τυπικές πλέον επαφές, είναι ορνιθολόγος στον υγροβιότοπο του Αμβρακικού. Σε μια επίσκεψη ενός σχολείου από την Άρτα εκεί, θα γνωρίσει την 8χρονη Ιωάννα, ένα χαρούμενο και πανέξυπνο κορίτσι, και μια αναπάντεχη έλξη θα γεννηθεί ανάμεσά τους. Σύντομα όμως η Ξένια θα καταλάβει πως το παιδί κακοποιείται από τη μητέρα και τον πατριό του. Συγκλονισμένη από την ανακάλυψή της, θα προσπαθήσει να καταγγείλει το γεγονός, αλλά οι πόρτες που θα συναντήσει θα είναι όλες κλειστές. Στο μεταξύ, μετά από έναν έντονο καβγά της μικρής με την οικογένειά της, η Ιωάννα θα υποστεί μια απάνθρωπη τιμωρία για ακόμη μια φορά. Κι εκεί είναι που η Ξένια θα πρέπει να αποφασίσει με ποιον τρόπο μπορεί να σώσει αυτό το παιδί απ’ όσα υφίσταται…

Παίζουν: Μαρία Κίτσου, Φιλαρέτη Κομνηνού, Ελένη Κοκκίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Ιβάν Σβιτάιλο, Αινείας Τσαμάτης, Δανάη Επιθυμιάδη, Χριστίνα Μαριάνου, Έλενα Μαρσίδου και η μικρή Ναυσικά Κοκοτά.

ΑΝΤ1

«GRAND HOTEL» (Δευτέρα 21/9, 21.00)

Ποιος είναι ο δολοφόνος του Πέτρου; Η Αλίκη, ερείπιο ψυχολογικά, κατηγορεί αρχικά την Κυβέλη και τον Ρήγα, αλλά στην πορεία συνειδητοποιεί ότι και ο Άρης φαίνεται να κρύβει πολλά. Ο Χρόνης, πηγαίνει στον τόπο του εγκλήματος και συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία. Ένα κραγιόν με χαραγμένο πάνω του ένα γράμμα, όπως και το αποτύπωμα ενός ανδρικού παπουτσιού θα του δώσουν την ευκαιρία να αρχίσει την έρευνα. Ο Χαραλάμπης, από την φυλακή, ζητάει δικαίωση για τον ανιψιό του, όταν η πόρτα ανοίγει και του ανακοινώνεται ότι είναι ελεύθερος. Τίποτα, όμως, δεν δίνεται χωρίς αντάλλαγμα… Ο Άρης έχει μία μυστική συνάντηση στην οποία αποκαλύπτεται ο σκοπός του, την ίδια ώρα που η Αλίκη αναρωτιέται αν πρέπει να αποκαλύψει στην αστυνομία την εμπλοκή του στην προσπάθεια φυγής της με τον Πέτρο…

Παίζουν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Γιάννης Στάνγκογλου.

«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» (Δευτέρα 21/9, 22.30)

Τρία ετεροθαλή αδέρφια, ο Νίκος, ο Φώντας και η Βιβή επανενώνονται με αφορμή τον θάνατο του βιολογικού τους πατέρα, Λευτέρη Τσατσάνη. Παράλληλα, την ίδια μέρα μονοπωλεί τις ειδήσεις η ληστεία γνωστού επιχειρηματία με λεία 3.000.000 ευρώ. Στο μεταξύ τα αδέρφια ενημερώνονται μετά την κηδεία του πατέρα τους ότι είναι οι βασικοί κληρονόμοι ενός κομμωτηρίου! Κι ενώ πάνε να τσεκάρουν τη νέα τους επιχείρηση, εμφανίζεται ο Μιχαήλος, συνέταιρος του πατέρα τους, απαιτώντας να του επιστρέψουν τα λεφτά της ληστείας. Τα αδέρφια μαθαίνουν σοκαρισμένοι το σκοτεινό παρελθόν του πατέρα τους και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν πάρει τα χρήματα. Ένας από τους τρεις όμως λέει ψέματα…

Παίζουν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

«ΣΕΡΡΕΣ» (Τρίτη 22/9, 22.30)

Ο Οδυσσέας προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο παρελθόν, την οικογένεια και τις προσωπικές του σχέσεις. Ένα αμήχανο πρώτο ραντεβού, ένα ακόμα πιο αμήχανο κόκκινο εσώρουχο και μια απρόσμενη επίσκεψη από τη θεία Σταματίνα φέρνουν τα πάνω κάτω! Παράλληλα, η Νάνσυ καταρρέει ψυχολογικά και… καίει το αμάξι του Μιχάλη, ενώ ο Λευτέρης με την ανάμνηση πάντα της Ευτυχίας, βάζει έναν στόχο με τον γιο του και τη Χρύσα: πριν έρθει το καλοκαίρι, όλοι να έχουν ξανά ερωτευθεί!

Παίζουν: Γιώργος Ζυγούρης, Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη, Λένα Ουζουνίδου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Βασίλης Μίχας, Στρατής Χατζησταματίου.

STAR

«ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ» (Κυριακή 28/9, 21.00)

Ένα νεαρό ζευγάρι, η Μαρίνα και ο Χάρης, κληρονομούν ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά. Αποφασίζουν να το μετατρέψουν σε ξενοδοχείο και μετακομίζουν σ’ αυτό, προκειμένου να το επισκευάσουν. Αλλά, το σπίτι είναι στοιχειωμένο από φαντάσματα διαφορετικών εποχών, τα οποία πέθαναν εκεί και διατηρούν την εμφάνισή που είχαν τη στιγμή του θανάτου τους. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τον συγκεκριμένο χώρο, μέχρι να μπορέσουν να προχωρήσουν στη μετά θάνατον ζωή. Όταν τα φαντάσματα βλέπουν τους νεοφερμένους αναστατώνονται και προσπαθούν, ανεπιτυχώς, να τρομάξουν το ζευγάρι, ώστε να τους τρέψουν σε φυγή. Μέσα στην ανακατωσούρα, η Μαρίνα παθαίνει ένα ατύχημα και μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Όμως, όταν επιστρέφει στο σπίτι, ανακαλύπτει ότι έχει αποκτήσει την ικανότητα να βλέπει τα φαντάσματα και να επικοινωνεί με τους αόρατους συγκατοίκους της…

Παίζουν: Ορφέας Αυγουστίδης, Έλλη Τρίγγου, Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής, Στέλιος Ιακωβίδης.