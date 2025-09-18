«Grand Hotel»: Οι εξελίξεις που αλλάζουν τα δεδομένα

Οι φανατικοί τηλεθεατές του «Grand Hotel» πανηγυρίζουν καθώς έφτασε η στιγμή της πρεμιέρας του β’ κύκλου και η μία ανατροπή διαδέχεται την άλλη! Όχι μία ούτε δύο αλλά 15 εξελίξεις φέρνουν τα πάνω - κάτω στη σειρά που ξεκινά τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου (ΑΝΤ1, 21.00).

Κυβέλη κατά Ρήγα

1) Ο δολοφόνος του Πέτρου είναι κάποιος που κανείς δεν περιμένει!

2) Μία έκρηξη στο ξενοδοχείο αλλάζει όλα τα δεδομένα... Το Grand Hotel βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής!

3) Η Κυβέλη θα κάνει τα πάντα για να απαλλάξει την Αλίκη από τον Ρήγα. Αλλά θα το πληρώσει πολύ ακριβά…

4) Η Αλίκη θα μάθει ότι ο Ρήγας στο παρελθόν είχε κάνει και άλλον γάμο. Αυτή η πληροφορία θα είναι η μόνη διέξοδος για να απαλλαγεί από εκείνον, αλλά και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη ζωή της. Ο Άρης θα γίνει φύλακας - άγγελός της…

5) Ο Ιορδάνης θα ερωτευτεί και θα παντρευτεί μία γυναίκα που μπορεί να τον σώσει, αλλά και να τον οδηγήσει στην τρέλα.

Ξεπερνώντας τα όρια

6) Ο Άρης είναι αποφασισμένος να αποδείξει την ενοχή του Ρήγα στη σφαγή των προσφύγων και χρησιμοποιεί κάθε μέσο γι’ αυτό…

7) Ο Ρήγας αποφασίζει να πουλήσει το Grand Hotel, γεγονός που θα οδηγήσει την Κυβέλη σε ακραίες πράξεις.

8) Στο ξενοδοχείο έρχεται νέος μετρ, ο Διονύσης, ένας γοητευτικός άνδρας με ένα καλά κρυμμένο μυστικό εναντίον του Ρήγα.

9) Ο Νικόλας βρίσκεται κατηγορούμενος για τον βίαιο «θάνατο» της Ελένης και η Αγγέλα θα ξεπεράσει τα όριά της για να τον σώσει…

10) Ο Χαραλάμπης αποφυλακίζεται, αλλά είναι εγκλωβισμένος σε μια επικίνδυνη συνεργασία με τον Χατζημήτρο.

Τιμωρία

11) Ο κρυφός στόχος του Χατζημήτρου θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για όλους και η σύγκρουσή του με τον Χαραλάμπη θα είναι μονόδρομος.

12) Ο Βλάσσης συνεργάζεται με τον Χαραλάμπη και επηρεάζεται σιγά - σιγά από αυτόν και την στάση ζωής του. Κάπου εκεί… θα ερωτευτεί και θα κληθεί να αποδείξει στον εαυτό του, αλλά και στους άλλους, ότι μπορεί να αλλάξει…

13) Η μοίρα τιμωρεί με τον χειρότερο τρόπο τη Σοφία και μαζί με εκείνη τιμωρείται και ο Αλέξανδρος.

14) Ο Αλέξανδρος θα φτάσει στα άκρα για να σώσει την οικογένειά του.

15) Η Φρίντα, φίλη της Αλίκης, έρχεται από το Παρίσι και θα καταλάβει ότι τίποτα δεν είναι εύκολο όταν εμπλέκονται συναισθήματα...