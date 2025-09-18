LIFE ΑΝΤ1 Τηλεοπτικές Σειρές Showbiz

«Grand Hotel»: Οι εξελίξεις που αλλάζουν τα δεδομένα

Η δραματική σειρά του ΑΝΤ1 επιστρέφει στο prime time τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου και καλά θα κάνετε να ξεχάσετε όσα ξέρατε!

Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Οι φανατικοί τηλεθεατές του «Grand Hotel» πανηγυρίζουν καθώς έφτασε η στιγμή της πρεμιέρας του β’ κύκλου και η μία ανατροπή διαδέχεται την άλλη! Όχι μία ούτε δύο αλλά 15 εξελίξεις φέρνουν τα πάνω - κάτω στη σειρά που ξεκινά τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου (ΑΝΤ1, 21.00).

Κυβέλη κατά Ρήγα

1) Ο δολοφόνος του Πέτρου είναι κάποιος που κανείς δεν περιμένει!     

2) Μία έκρηξη στο ξενοδοχείο αλλάζει όλα τα δεδομένα... Το Grand Hotel βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής!

3) Η Κυβέλη θα κάνει τα πάντα για να απαλλάξει την Αλίκη από τον Ρήγα. Αλλά θα το πληρώσει πολύ ακριβά…

4) Η Αλίκη θα μάθει ότι ο Ρήγας στο παρελθόν είχε κάνει και άλλον γάμο. Αυτή η πληροφορία θα είναι η μόνη διέξοδος για να απαλλαγεί από εκείνον, αλλά και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη ζωή της. Ο Άρης θα γίνει φύλακας - άγγελός της…

5) Ο Ιορδάνης θα ερωτευτεί και θα παντρευτεί μία γυναίκα που μπορεί να τον σώσει, αλλά και να τον οδηγήσει στην τρέλα.

Ξεπερνώντας τα όρια

6) Ο Άρης είναι αποφασισμένος να αποδείξει την ενοχή του Ρήγα στη σφαγή των προσφύγων και χρησιμοποιεί κάθε μέσο γι’ αυτό…

7) Ο Ρήγας αποφασίζει να πουλήσει το Grand Hotel, γεγονός που θα οδηγήσει την Κυβέλη σε ακραίες πράξεις. 

8) Στο ξενοδοχείο έρχεται νέος μετρ, ο Διονύσης, ένας γοητευτικός άνδρας με ένα καλά κρυμμένο μυστικό εναντίον του Ρήγα.

9) Ο Νικόλας βρίσκεται κατηγορούμενος για τον βίαιο «θάνατο» της Ελένης και η Αγγέλα θα ξεπεράσει τα όριά της για να τον σώσει…

10) Ο Χαραλάμπης αποφυλακίζεται, αλλά είναι εγκλωβισμένος σε μια επικίνδυνη συνεργασία με τον Χατζημήτρο.

Τιμωρία

11) Ο κρυφός στόχος του Χατζημήτρου θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για όλους και η σύγκρουσή του με τον Χαραλάμπη θα είναι μονόδρομος.

12) Ο Βλάσσης συνεργάζεται με τον Χαραλάμπη και επηρεάζεται σιγά - σιγά από αυτόν και την στάση ζωής του. Κάπου εκεί… θα ερωτευτεί και θα κληθεί να αποδείξει στον εαυτό του, αλλά και στους άλλους, ότι μπορεί να αλλάξει…

13) Η μοίρα τιμωρεί με τον χειρότερο τρόπο τη Σοφία  και μαζί με εκείνη τιμωρείται και ο Αλέξανδρος.

14) Ο Αλέξανδρος θα φτάσει στα άκρα για να σώσει την οικογένειά του.

15) Η Φρίντα, φίλη της Αλίκης, έρχεται από το Παρίσι και θα καταλάβει ότι τίποτα δεν είναι εύκολο όταν εμπλέκονται συναισθήματα...

