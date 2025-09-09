«Grand Hotel»: Νεκρός ο Πέτρος - Η Αλίκη στην αγκαλιά του Άρη - Τι θα δούμε στον β’ κύκλο

Νέες ιστορίες μυστηρίου, δυνατοί, μα και δύσκολοι έρωτες, αγωνία, αλλά, κυρίως, αποκαλύψεις μυστικών από το σκοτεινό παρελθόν. Τώρα είναι η ώρα της εκδίκησης, της τιμωρίας και της κάθαρσης… Το «Grand Hotel» ανοίγει και πάλι τις πόρτες του στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 και ο β' κύκλος ανατρέπει όλα όσα ήδη γνωρίζαμε!

Μεγάλη απώλεια είναι ο Γιάννης Κουκουράκης που επέλεξε να μετακινηθεί στη σειρά της ΕΡΤ1 «Οι θάλασσες μας χώρισαν» πλάι στους Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδα Κακούρη, Νεφέλη Κουρή, Χριστίνα Αλεξανιάν και Δήμητρα Ματσούκα…

Έρωτας και καταστροφή

Βρισκόμαστε στην Κηφισιά το 1926. Η Αλίκη θρηνεί για τον Πέτρο και το μόνο που της δίνει δύναμη είναι να βρει τον δολοφόνο του. Σύμμαχός της σε αυτή την επίπονη αναζήτηση, ο παλιός φίλος του Πέτρου, ο Άρης, ο οποίος, όμως, κρύβει τον πραγματικό σκοπό της άφιξής του στο ξενοδοχείο. Ένας νέος έρωτας θα γεννηθεί σιγά-σιγά ανάμεσά τους, αλλά τα εμπόδια θα είναι δύσκολο να ξεπεραστούν…

Οι σχέσεις κλονίζονται

Το «Grand Hotel» βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού μετά από μία αναπάντεχη καταστροφή και η Κυβέλη θα κάνει τα πάντα για να επιβιώσει και να επαναφέρει την παλιά αίγλη του ξενοδοχείου. Μία εξαφάνιση θα γίνει αφορμή για να βγει στο φως το πιο ένοχο μυστικό του Ρήγα, ο οποίος παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος. Μήπως ήρθε η ώρα της καταστροφής του;

Ο Χαραλάμπης έρχεται αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις και ισχυρά διλήμματα. Ο Χατζημήτρος εισβάλλει στον μαχαλά με πολλές υποσχέσεις, αλλά και κρυφά σχέδια… Στο ξενοδοχείο, προσλαμβάνεται νέος μετρ, που έχει ένα καλά κρυμμένο μυστικό.

Μια φίλη της Αλίκης έρχεται από το Παρίσι για να τη βρει, αλλά την περιμένει μία μεγάλη έκπληξη. Νέοι χαρακτήρες έρχονται να απογειώσουν, αλλά και να καταστρέψουν τις ζωές των ηρώων. Όλες οι σχέσεις κλονίζονται και οι ισορροπίες αλλάζουν…

Στο βασικό πρωταγωνιστικό καστ (Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη) προστίθενται φέτος και οι Δανάη Μιχαλάκη, Παναγιώτης Μπουγιούρης Γιάννης Στάνκογλου.