Δανάη Μιχαλάκη: Από την Αμοργό στο... «Grand Hotel»

Η Δανάη Μιχαλάκη με τον Γιώργο Παπαγεωργίου και την κόρη τους, τη μικρή Έλλη δημιούργησαν φέτος οικογενειακές αναμνήσεις στην Αμοργό. Εκεί, στο απέραντο γαλάζιο του πανέμορφου αυτού νησιού απόλαυσαν τα μπάνια και τα αμέτρητα παιχνίδια με τα κουβαδάκια στην άμμο. Πήγαν στην Αγία Άννα και έφαγαν παγωτά και γλυκά στη Χώρα. Η μικρή απολάμβανε τους ώμους του μπαμπά της, που τους είχε σαν καθιστικό και τον ίδιο σαν… μεταφορικό μέσο, όσο η μαμά απαθανάτιζε τις μοναδικές αυτές στιγμές τους.

φωτογραφίες Instagram

«Αυτό κυνηγάω κάθε μέρα»

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 7 Αυγούστου του 2021 στη Σύρο και τώρα συμπλήρωσαν 4 χρόνια κοινής ζωής. «Σήμερα έχουμε επέτειο γάμου, 4 χρόνια. Δεν ανέβασα φωτογραφία με τον άντρα μου, ανέβασα αυτή τη φωτογραφία των γονιών μου. Αυτή η φωτογραφία κλείνει 4 χρόνια. Επειδή δεν είδαν ο ένας τον άλλο πολύ εκείνη την ημέρα, ενώ μας περίμεναν να πάμε στο γλέντι, αγκαλιαστήκανε να δουν μαζί το ηλιοβασίλεμα, γιατί έλειψε ένας στον άλλο. Αυτό είναι αγάπη για μένα! Αυτό κυνηγάω κάθε μέρα. Να καταλήξω να είμαι με τον άντρα μου 36 χρόνια και να αγαπιόμαστε ακόμα έτσι», έγραψε στο Instagram και μοιράστηκε μαζί μας τη σπάνια αυτή οικογενειακή της στιγμή.

Check in

Αμέσως μετά τις διακοπές της η Δανάη θα βρεθεί και πάλι σε ξενοδοχείο, αυτή τη φορά όμως τηλεοπτικό! Η ηθοποιός εντάσσεται στο καστ του «Grand Hotel» όπου θα παίξει τη Φρίντα Ζάππα, μια φίλη της Αλίκης που έρχεται από το Παρίσι. Είναι αντιδραστική, πνεύμα αντιλογίας και θα βοηθήσει τη νεαρή κυρία Γαζή να απαλλαγεί μια και καλή από τον Ρήγα! Ο έρωτας όμως θα χτυπήσει και τη δική της πόρτα φέρνοντας μια μεγάλη ανατροπή. Λέτε να ερωτευθεί τον μέγα και τρανό Αλεξίου;