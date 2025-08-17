«Ο Δικαστής»: Πήγαμε στην πρώτη ανάγνωση σεναρίου

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης είναι ένας άμεμπτος δικαστής που έρχεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη και το οργανωμένο έγκλημα, όταν ο γιος του εμπλέκεται σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα. Το θύμα είναι γόνος μιας διαβόητης οικογένειας του υποκόσμου, η οποία αναζητά τον ένοχο για να του αφαιρέσει τη ζωή. Μέχρι πού θα φτάσει ο δικαστής για να προστατεύσει τη ζωή του παιδιού του;

Ηθικά διλήμματα

«Ο Δικαστής», βασισμένος στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», έρχεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τον Οκτώβριο και λίγο πιο μετά στο ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1. Πρόκειται για μια σειρά με πλοκή χτισμένη πάνω σε ηθικά διλήμματα, εκρηκτική δράση, ραγδαίες ανατροπές, συγκλονιστικές δραματικές στιγμές και ένταση συναισθημάτων που θα κορυφώνεται από σκηνή σε σκηνή.

Οι χαρακτήρες… ζωντανεύουν

Λίγο πριν ανάψουν τα φώτα, ακουστεί ο ήχος της κλακέτας και η κάμερα αρχίσει να καταγράφει τις σκηνές, το καστ πήρε στα χέρια του το σενάριο για την πρώτη ανάγνωση. Όλα ξεκινούν, άλλωστε, από τον λόγο, που είναι εκείνος που πλάθει τις ιστορίες προτού γίνουν εικόνες. Μέσα από τις σελίδες, οι ηθοποιοί συναντήθηκαν με τον ρόλο τους και φώτισαν όλες τις πτυχές του.

Οι χαρακτήρες, μέχρι τότε λέξεις στο χαρτί, ζωντάνεψαν. Απέκτησαν παλμό, φωνή και πρόσωπο. Μέσα από τις κινήσεις, το βλέμμα, την έκφραση και την ερμηνεία τους οι πρωταγωνιστές έδωσαν σάρκα και οστά στους ήρωες της σειράς και χάραξαν την πρώτη διαδρομή αυτού του «ταξιδιού». Ο επόμενος σταθμός θα είναι στους χώρους των γυρισμάτων. Εκεί, που θα ακουστεί το πρώτο «Πάμε!» και ο φακός θα αιχμαλωτίσει τη δράση.

Πλάι στον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη θα δούμε και τους: Νίκο Ψαρρά, Νόνη Ιωαννίδου, Νίκο Πουρσανίδη, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Πολύδωρο Βογιατζή και Άλκηστις Πουλοπούλου. Το σενάριο υπογράφει ο Νίκος Απειρανθίτης και τη σκηνοθεσία ο Κώστας Αναγνωστόπουλος.