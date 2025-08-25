Νίκος Ψαρράς: Στο Νεπάλ με τη γυναίκα του - Οι μοναδικές στιγμές που έζησαν

Έχουν περάσει μερικές ημέρες από τότε που ο Νίκος Ψαρράς και η σύζυγός του Έλενα Καρακούλη επέστρεψαν από το ταξίδι τους στο Νεπάλ με τις αναμνήσεις όσων έζησαν εκεί πέρα να έχουν γράψει για τα καλά μέσα τους!

«Ένα αλλιώτικο σχολείο»

Μια από τις πρώτες μέρες τους στη χώρα επισκέφτηκαν ένα σχολείο, συνομίλησαν με τα χαμογελαστά παιδιά και κατέγραψαν τις εμπειρίες τους. «Ένα αλλιώτικο σχολείο. Με τις ελλείψεις του μεν, με ένα γενναιόδωρο χαμόγελο δε, αφοπλιστικό. Ένα αξέχαστο μάθημα η μέρα αυτή», σχολίασε ο Ψαρράς στο Instagram.

Εικόνες

O ηθοποιός μας έδειξε στιγμιότυπα από τη ζωή των ανθρώπων εκεί σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Namaste: Χρώματα, βλέμματα, χαμόγελα… ένας άλλος κόσμος! Εικόνες από έναν τόπο όπου οι άνθρωποι πιστεύουν στις επόμενες ζωές, στις επόμενες ευκαιρίες. Εικόνες που θα τις θυμόμαστε για καιρό».

«Ο Δικαστής»

Το φθινόπωρο ο Νίκος Ψαρράς θα πρωταγωνιστήσει στη νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1 «Ο Δικαστής» πλάι στον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Θα ερμηνεύσει έναν άνθρωπο του υποκόσμου που μέσα σε μια στιγμή θα δει το παιδί του να φεύγει από τη ζωή από το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο γιος του έγκριτου δικαστή Δημητρίου. Ο δικαστής θα έρθει αντιμέτωπος με τον αξιακό του κώδικα, το δίκαιο και το άδικο, το σωστό και το λάθος, όσο ο άνθρωπος του υποκόσμου θα θελήσει να πάρει εκδίκηση για τη δολοφονία του γιου του, έστω κι αν αυτή προκλήθηκε από ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας…