Νίκος Ψαρράς: Μπόμπιρας ετών… 54!

Αν κοιτάξει κανείς τη φωτογραφία αυτού του μικρού παιδιού, δύσκολα μπορεί να καταλάβει πως πρόκειται για τον Νίκο Ψαρρά! Το γλυκό αγοράκι της ασπρόμαυρης αυτής φωτό χαμογελάει γλυκά και αθώα και φοράει τα ρούχα της εποχής που δεν ήταν άλλα από χοντρά πουλόβερ με τον γιακά από το πουκάμισο να βγαίνει απέξω!

Πολύς κόσμος της γενιάς του, της λεγόμενης «Gen X» (που έχουν γεννηθεί μεταξύ του 1965 και του 1980) έχει παρόμοιες φωτογραφίες ενός τέτοιου ένδοξου παρελθόντος!

Διαδικτυακές ευχές

«Αυτός ο μπόμπιρας που πόζαρε κάποτε χαμογελώντας, έχοντας όλη τη ζωή μπροστά του σήμερα άγγιξε τα 54! Χρόνια γεμάτα αγάπη, όνειρα, οικογένεια, φίλους, απώλειες… Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές σας. Ας είμαστε υγιείς και με αισιοδοξία και ενσυναίσθηση ας προχωράμε!» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρωταγωνιστής στα social media.

Οι επιτυχίες

Ο Ψαρράς γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 1971 στον Σοχό της Θεσσαλονίκης. Το 1994 αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας, ενώ την ίδια χρονιά κέρδισε την υποτροφία «Μελίνα Μερκούρη».

Τα τελευταία χρόνια τον έχουμε δει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικά στις «Άγριες μέλισσες» και τη «Μάγισσα» του ΑΝΤ1, ενώ πέρσι τον βλέπαμε στη «Διάφανη αγάπη» του ALPHA. Φέτος θα πρωταγωνιστήσει στη σειρά «Ο δικαστής» του ΑΝΤ1+ όπου θα υποδυθεί έναν άντρα του υποκόσμου που χάνει τον γιο του σε τροχαίο δυστύχημα και ορκίζεται εκδίκηση!