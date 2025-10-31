«Ο Δικαστής»: Τι είναι πιο δυνατό, ο νόμος ή το αίμα;

Ένας άμεμπτος δικαστής και ένα οδυνηρό δίλημμα. Μια εσωτερική πάλη ανάμεσα στο καθήκον και την πατρική αγάπη. Μετά την ηθική συντριβή, η πυξίδα δεν δείχνει πια κανέναν δρόμο, μόνο αδιέξοδα. Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 21.00 με διπλό επεισόδιο.

Το story

Ένας έγκριτος δικαστής, ο Πέτρος Δημητρίου, έρχεται αντιμέτωπος με τον Νόμο και το οργανωμένο έγκλημα, όταν ο γιος του, Άλκης, προκαλεί ένα τροχαίο ατύχημα και εγκαταλείπει το θύμα, γόνο μιας διαβόητης οικογένειας του υποκόσμου, που έχει ως «αρχηγό» τον Μανώλη Σταβέρη. Ανάμεσα στο καθήκον και το πατρικό ένστικτο, ο δικαστής καλείται να επιλέξει: τη Δικαιοσύνη ή το παιδί του. Μέχρι πού θα φτάσει για να το σώσει; Ας γνωρίσουμε τα πρόσωπα που κινούν τα νήματα της ιστορίας.

Πέτρος Δημητρίου (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ)

Ο Δικαστής. Έντιμος, ακέραιος και αμερόληπτος, θεωρείται από όλους φαβορί για μια θέση στον Άρειο Πάγο. Μετά τον θάνατο της γυναίκας του, προσπαθεί να είναι και πατέρας και μάνα για τον γιο του, Άλκη. Χρόνια σε ανελέητη κόντρα με τον κόσμο του Σταβέρη, έχει καταδικάσει στο παρελθόν τόσο τον ίδιο τον Μανώλη, όσο και τον πρωτότοκο γιο του, Αντώνη. Όταν ο γιος του προκαλεί τροχαίο και εγκαταλείπει το θύμα του, η πρώτη σκέψη του Πέτρου είναι να τον παραδώσει στη Δικαιοσύνη. Όμως, όταν μαθαίνει πως το θύμα είναι ο μικρότερος γιος του Σταβέρη, αντιλαμβάνεται τις συνέπειες: αν αποκαλυφθεί η αλήθεια, ο Άλκης κινδυνεύει να χάσει ακόμα και τη ζωή του, από την εκδίκηση της μαφίας. Μπροστά σ’ αυτό το βαρύ δίλημμα, ανάμεσα στο χρέος του ως δικαστής και στην αγάπη για το παιδί του αποφασίζει να καλύψει τον Άλκη με κάθε κόστος.

Μανώλης Σταβέρης (ΝΙΚΟΣ ΨΑΡΡΑΣ)

Το «μεγάλο Αφεντικό» της νύχτας. Ένας άντρας που πίσω από το κοστούμι και τους καλούς του τρόπους κρύβει έναν βίαιο, αδίστακτο χαρακτήρα που τον ανέβασε σκαλί - σκαλί στην κορυφή της ιεραρχίας του υποκόσμου. Ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων, πουλάει προστασία στα μαγαζιά της παραλιακής και το όνομά του στη «νύχτα» προκαλεί φόβο και σεβασμό. Όταν το παιδί του πέσει θύμα τροχαίου, είναι σίγουρος πως τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και θα υποψιαστεί αμέσως τους αντιπάλους του, οδηγώντας τον σε έναν ανελέητο πόλεμο που θα τον φτάσει στα άκρα. Για τους πολλούς είναι ο ψυχρός εκτελεστής που δεν δίστασε να ξεπαστρέψει όσους στάθηκαν εμπόδιο στον δρόμο του. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι πάνω απ’ όλα, πατέρας και οικογενειάρχης.

Άλκης Δημητρίου (ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ)

Γιος του Δικαστή, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, ο Άλκης υποφέρει από την απώλεια της μητέρας του, που τον σημάδεψε, και το άσθμα που θα αποδειχθεί μοιραίο στο τροχαίο με το οποίο ξεκινά η ιστορία. Με τον φόβο για την ίδια του τη ζωή, αρχικά επιλέγει τον δρόμο της σιωπής. Σιγά - σιγά, όμως, αντιλαμβάνεται το τεράστιο κόστος των επιλογών του και το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγήσει τον πατέρα του, τον άμεμπτο Δικαστή Δημητρίου, που για χάρη του θυσιάζει αρχές και ιδανικά μιας ολόκληρης ζωής. Ένας δρόμος χωρίς επιστροφή ανοίγεται μπροστά του. Η έλξη του για την Άννα, αδελφή του θύματος και κόρη του Μανώλη Σταβέρη, θα αποδειχθεί η αχίλλειος πτέρνα του…

Αθηνά Σταβέρη (ΝΑΝΤΙΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ)

Η σύζυγος του Μανώλη Σταβέρη και το μοναδικό πρόσωπο που μπορεί να τον επηρεάσει. Μια γυναίκα σκληρή, συχνά αυταρχική, που βλέπει την οικογένειά της να διαλύεται: ο ένας γιος στη φυλακή, ο άλλος χαροπαλεύει. Αναθεματίζει τον άντρα της που άφησε τα παιδιά της να μπλέξουν, αλλά την ίδια στιγμή είναι έτοιμη να πάρει τον νόμο στα χέρια της και να εκδικηθεί όποιον τους έκανε κακό. Στην απόγνωσή της, θα αναζητήσει στήριξη σε μια ψυχολόγο που θα ακούσει τις πιο μύχιες εξομολογήσεις της, χωρίς να ξέρει ότι απέναντί της βρίσκεται η θεία και νονά του ανθρώπου που κατέστρεψε το παιδί της.

Κλέλια Μανιάτη (ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ)

Ικανή και δραστήρια νεαρή δικηγόρος, με υψηλό αίσθημα δικαίου και κοινωνικές ευαισθησίες, είχε μέντορα στο μεταπτυχιακό της, τον Δικαστή, Πέτρο Δημητρίου, με τον οποίον είναι από τότε ερωτευμένη, χωρίς ανταπόκριση. Είναι η δικηγόρος που βρίσκει ο Πέτρος για να αναλάβει τον νεαρό που συνέλαβαν οι Αρχές, ως υπαίτιο του τροχαίου, από τη μία για να τον σώσει, από την άλλη για να μπορεί να ελέγχει την κατάσταση μέσω της επιρροής που ασκεί σε εκείνη. Όμως, η Κλέλια θα καταλάβει από νωρίς ότι ο νεαρός είναι το θύμα σε αυτή την ιστορία και θα αγωνιστεί με πάθος να αποδείξει την αθωότητά του. Η εμπλοκή της στην υπόθεση, θα την φέρει ξανά κοντά με τον Δικαστή, που αυτή τη φορά, έχει τους λόγους του να ανταποκριθεί στα αισθήματά της

Όλγα Ελευθερίου (ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΕΑ)

Η δυναμική υπαστυνόμος του «ελληνικού FBI» Όλγα Ελευθερίου, αναλαμβάνει την υπόθεση του τροχαίου, όταν εμπλέκεται το όνομα του Μανώλη Σταβέρη, και τρέχει να αποτρέψει τη σύγκρουση των ομάδων του υποκόσμου. Μεγαλώνει μόνη της τον 6χρονο γιο της, δείχνοντας αυτάρκεια και ανεξαρτησία. Έντιμη, ευέλικτη και σκληρή όταν χρειάζεται, παλεύει να ισορροπήσει ανάμεσα στην υπηρεσιακή της ιδιότητα και στη συμπάθεια και εκτίμηση που έχει στο πρόσωπο του Δικαστή, Πέτρου Δημητρίου.

Τάσος Καραπλής (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ)

Το εξιλαστήριο θύμα, που θα βρεθεί μπλεγμένο στην υπόθεση του τροχαίου. Δυναμικός, ενθουσιώδης και ατίθασος, ο Τάσος ονειρεύεται να ξεφύγει από τη φτώχεια και το προσπαθεί με τον λάθος τρόπο. Όταν αναλάβει -μέσω του θείου του Νώντα- να εξαφανίσει το «ένοχο» αυτοκίνητο που προκάλεσε το τροχαίο, θα παγιδευτεί σε έναν κόσμο πολύ πιο σκοτεινό από ό,τι μπορεί να διαχειριστεί.

Δράκος (ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ)

Το αφεντικό της συμμορίας που ανήκει ο Τάσος. Σκληρός και φιλόδοξος, κρύβει πίσω από το εργοστάσιο ανακύκλωσης μετάλλων που διατηρεί, όλες τις παράνομες δραστηριότητές του. Ερωτευμένος εδώ και χρόνια με την Ειρήνη, πριν αυτή παντρευτεί τον Νώντα, αγαπά τα όπλα, αλλά και τα βιβλία κι είναι ευφυής και διπλωμάτης όταν χρειάζεται. Μπλέκει, όμως, άθελά του στα πόδια του Σταβέρη κι αρχίζει μεταξύ τους ένας ανελέητος πόλεμος.

Νώντας Αγγέλου (ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΟΥΛΟΣ)

Μηχανικός αυτοκινήτων, παιδί της πιάτσας με παραβατικό παρελθόν. Στην εφηβεία του, ευεργετήθηκε από τον Δικαστή Δημητρίου, που τον βοήθησε να σταθεί στα πόδια του και να ξεφύγει από τον υπόκοσμο. Από τότε, του χρωστάει τα πάντα και είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα για εκείνον. Όταν ο Δικαστής του ζητήσει βοήθεια, ώστε να εξαφανίσει το αμάξι που οδηγούσε ο Άλκης στο τροχαίο, ο Νώντας θα βρεθεί να μπλέκει όλο και πιο βαθιά σε επικίνδυνα νερά, που απειλούν όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και την οικογένειά του.

Ειρήνη Παπαδοπούλου (ΔΑΝΑΗ ΤΑΓΑΡΗ)

Όμορφη, δυναμική και με ένστικτο, η νεαρή σύζυγος του Νώντα περιμένει το πρώτο τους παιδί. Θεία του Τάσου, του νεαρού που αναλαμβάνει να εξαφανίσει το «ένοχο» αυτοκίνητο, θα δει τον ανιψιό της να μπαίνει εξαιτίας του άντρα της σε θανάσιμο κίνδυνο. Και τότε, η Ειρήνη θα αρχίσει να αναθεωρεί όλα όσα πίστευε μέχρι τώρα, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο αμφισβήτησης και απρόβλεπτων εξελίξεων.

Παρασκευή Παπαδοπούλου (ΞΕΝΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ)

Η μάνα του Τάσου, που είναι ο μεγαλύτερος από τα 4 παιδιά της. Με έναν άντρα στην παρανομία, που την έχει εγκαταλείψει, αφήνοντάς την να μεγαλώσει μόνη της τόσα στόματα, είναι κι αυτή ένα τραγικό πρόσωπο της ιστορίας, που θα εμπλακεί άθελά της μέσα στον πόλεμο των συμμοριών, προκειμένου να σώσει τα παιδιά της.

Χρήστος Θανούλης (ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΔΗΣ)

Αυτόπτης μάρτυρας στο τροχαίο, κάτι που ο Άλκης αγνοεί και ο Χρήστος κρύβει, προκειμένου να προφυλάξει την παράνομη σχέση που διατηρεί με τη Λέττα, γυναίκα του προϊσταμένου του στη δουλειά. Είναι αυτός, που θα πλησιάσει πρώτος το σημείο του τροχαίου και θα καλέσει ασθενοφόρο σώζοντας τον Λευτέρη. Άνθρωπος που ονειρεύεται να ξεφύγει από την καθημερινότητα και να ζήσει μια άλλη, καλύτερη ζωή, ο Χρήστος δεν θα μιλήσει στις Αρχές για όσα είδε, αλλά την ίδια στιγμή, δεν θα διστάσει, για να εξασφαλίσει τα χρήματα που του χρειάζονται, να πάρει τα πιο παράτολμα ρίσκα.

Λέττα (ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΚΡΗ)

Αυτόπτης μάρτυρας στο τροχαίο, προσπαθεί να το καταγράψει στο κινητό της, αλλά ο Χρήστος δεν την αφήνει. Ξέροντας πως ο νεαρός που έχουν συλλάβει για το ατύχημα δεν είναι αυτός που είδε με τα μάτια της στο σημείο του τροχαίου, πνίγεται στις ενοχές της και προσπαθεί να πείσει τον Χρήστο να καταθέσουν, ακόμα κι αν αυτό της δημιουργήσει προβλήματα στον γάμο της με τον ζηλιάρη και κακοποιητικό Μαρίνο.

Μαρίνος (ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ)

Σύζυγος της Λέττας, ένας κακοποιητικός άντρας, υπεράνω πάσης υποψίας, που ανάμεσα στους υπαλλήλους στο γραφείο του έχει και τον Χρήστο, χωρίς να γνωρίζει ότι αυτός διατηρεί σχέσεις με τη γυναίκα του.

Φραντζέσκα (ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΑΡΙΤΗ)

Η κοπέλα του Άλκη. Ένα νεαρό όμορφο και ανέμελο κορίτσι, και συμφοιτήτριά του. Όταν εκείνος θα μπλέξει με το τροχαίο, η Φραντζέσκα δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς του έχει συμβεί και μάταια προσπαθεί να μείνει στη ζωή του. Ώσπου αντιλαμβάνεται πως ο Άλκης έχει δημιουργήσει σχέση με μια άλλη κοπέλα και αγνοώντας ποια είναι αυτή, αποφασίζει να αναλάβει δράση.

Φράγκος (ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΦΥΛΑΧΤΟΣ)

Πρωτοπαλίκαρο του Σταβέρη. Σωματώδης και αδίστακτος, είναι ένας άνθρωπος της δράσης, πάντα έτοιμος να μπει μπροστά σε κάθε δύσκολη στιγμή και να «καθαρίσει» για λογαριασμό του «μεγάλου αφεντικού». Την ίδια στιγμή, όμως, δεν μπορεί να κρύψει το ενδιαφέρον του, για τη μικρή κόρη του Σταβέρη, την Άννα.

Βασιλειάδης (ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ)

Επίορκος αστυνομικός, υπηρετεί στην Ασφάλεια, αλλά την ίδια στιγμή, δουλεύει μυστικά για λογαριασμό του Σταβέρη. Έχει πάντα τη δική του ατζέντα και τα δικά του συμφέροντα. Ώσπου η Όλγα αντιλαμβάνεται πρώτη τον ύποπτο ρόλο του.

Κλαίρη Θωμαΐδη (ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)

Η νεκρή σύζυγος του Δικαστή και μητέρα του Άλκη. Γυναίκα τρυφερή, αλλά και δυναμική, διακεκριμένη φωτογράφος, δείχνει να πλήρωσε πολύ ακριβά το πάθος της για τη φωτογραφία, πέφτοντας νεκρή σε ένα κακόφημο σημείο της πόλης, από αυτά που λάτρευε να φωτογραφίζει. Απούσα-παρούσα ως μνήμη και ως αίσθηση, η απώλειά της στοιχειώνει τις ζωές του Δικαστή και του γιου του, σαν ανοιχτή πληγή που δεν λέει να επουλωθεί.