«Μια νύχτα μόνο»: Λαμπροπούλου και Λάλος γίνονται το νέο καυτό τηλεοπτικό ζευγάρι στο MEGA

Δυο άνθρωποι βαθιά σημαδεμένοι, μια συμφωνία ανίερη κι ένας έρωτας που γεννιέται εκεί, όπου όλα μοιάζουν χαμένα. Η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο» κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, στις 21.00, με διπλό επεισόδιο και έπειτα θα μεταδίδεται κάθε Κυριακή με Τρίτη την ίδια ώρα.

Σε σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη και σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη, με τους Δημήτρη Λάλο και Μαριλίτα Λαμπροπούλου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, το «Μια νύχτα μόνο» είναι μια καθηλωτική ιστορία για τα όρια της ηθικής, της ανθρώπινης αντοχής και εν τέλει της αγάπης.

Το story

Η Αρετή Τριανταφύλλου (Μαριλίτα Λαμπροπούλου) είναι μια επιτυχημένη αρχιτέκτονας, χήρα και μητέρα ενός οκτάχρονου παιδιού, που αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Απομονωμένη από την οικογένεια του συζύγου της, παλεύει μόνη για να προσφέρει στο παιδί της την ευκαιρία για ζωή. Όταν όλες οι πόρτες κλείνουν, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρόταση, που δοκιμάζει τις αξίες, τα όρια και τις άμυνές της.

Ο Οδυσσέας Χαριτάκης (Δημήτρης Λάλος) είναι ένας ισχυρός επιχειρηματίας, με κύρος. Ένας άνδρας εσωστρεφής, με πληγές από το παρελθόν, που δεν έχουν επουλωθεί. Πίσω από την ψυχρή του εικόνα, κρύβεται ένας άνθρωπος πληγωμένος, που φοβάται να εμπιστευτεί και να αγαπήσει. Η συνάντησή του με την Αρετή θα ανατρέψει όσα θεωρούσε δεδομένα.

Όταν η Αρετή ζητά οικονομική βοήθεια για να σώσει το παιδί της, εκείνος της προτείνει, ως αντάλλαγμα, να περάσει μια νύχτα μαζί του. Μια νύχτα, που ξεκινά ως συμφωνία ανάγκης, αλλά μετατρέπεται σε έναν έρωτα παράφορο, αληθινό και καταλυτικό.

Ρόλοι - κλειδιά

Ο ξάδελφος του Οδυσσέα, μα και η κολλητή φίλη της Αρετής θα βρεθούν κι αυτοί μπλεγμένοι στον έρωτα του ζευγαριού και αυτό ενδέχεται να έχει ολέθριες συνέπειες για τη δική τους ζωή, αλλά και τη μεταξύ τους σχέση.

Σταύρος Παπαμιχάλης (Τάσος Ιορδανίδης)

Πρώτος ξάδελφος του Οδυσσέα, μηχανικός και συνεταίρος του στην εταιρεία κολοσσό, που τους άφησαν οι πατεράδες τους. Έχουν μεγαλώσει μαζί και πέρα από τη συγγενική τους σχέση, τους συνδέει βαθιά φιλία. Δεν έχουν μυστικά και μοιράζονται τα πάντα. Είναι συναισθηματικός, δίκαιος και τίμιος, κοντά στους συνεργάτες και υπαλλήλους τους. Όμορφος και ερωτεύσιμος, δεν αρνείται αυτήν την πλευρά του. Του αρέσει η συναναστροφή με την Ελένη, χωρίς να αντιλαμβάνεται αμέσως τον έρωτα της. Αντίθετα, έλκεται από την Αρετή και πριν το καταλάβει την ερωτεύεται, αγνοώντας -αρχικά- για τα αισθήματα που τρέφει για εκείνη ο Οδυσσέας.

Ελένη Γανωτή (Μαριάννα Πουρέγκα)

Αρχιτέκτονας, συνάδελφος και κολλητή φίλη της Αρετής. Δουλεύουν στο ίδιο γραφείο. Φίλες από την σχολή, η Ελένη συστήνει και φέρνει την Αρετή στην εταιρία. Ήπιος χαρακτήρας, καλόψυχη και συμπονετική, ευγενική και προσηνής, χαίρει εκτίμησης και αγάπης από όλους. Παρόλα αυτά έχει μια αδύναμη πλευρά, που εκδηλώνεται όταν αντιμετωπίζει απογοητεύσεις. Έχει βιώσει την προδοσία στο παρελθόν από την αδελφή της. Είναι ερωτευμένη με τον Σταύρο, αλλά διστάζει να του το εκφράσει, ώσπου οι δυο τους έρχονται πιο κοντά. Θα πληγωθεί, όταν συνειδητοποιήσει τα αισθήματα, που τρέφει εκείνος για την Αρετή.