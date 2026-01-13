«Μια νύχτα μόνο»: Η Κατερίνη διαλύει τη σχέση Αρετής και Οδυσσέα

Τίποτα δεν είναι δεδομένο, για καμία σχέση και ισορροπία, καθώς οι ήρωες ενδίδουν στα πάθη και τις αδυναμίες τους. Η επιτυχημένη δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», επιστρέφει με νέα επεισόδια τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, στις 21.00.

Η Αρετή και ο Οδυσσέας έρχονται σε σύγκρουση, ενώ η Κατερίνη τής στήνει παγίδα για να τη «ρίξει» στα μάτια του και να διαλύσει τη σχέση τους. Ο Σάββας μαθαίνει για την εγκυμοσύνη της Μίνας και παρακολουθεί τη ζωή και τη θέση του στην εταιρεία να καταρρέουν.

Παγίδα

Ο Οδυσσέας (Δημήτρης Λάλος) και η Αρετή (Μαριλίτα Λαμπροπούλου) έρχονται σε κόντρα με αφορμή τη συνέντευξή της στο site, με αποτέλεσμα η Αρετή να κάνει δεύτερες σκέψεις για τη σχέση τους. Ο Σταύρος πληγώνεται μαθαίνοντας ότι η Αρετή απάντησε θετικά στην πρόταση γάμου του Οδυσσέα, ενώ η Κατερίνη βρίσκει την ευκαιρία να στήσει μία παγίδα στην Αρετή, προκειμένου να τη ρίξει στα μάτια του Οδυσσέα. Ο Σάββας, πιο αποφασισμένος από ποτέ, απειλεί την Άσπα με διαζύγιο.

Παραίτηση

Η απρόσμενη επίθεση της Κατερίνης στην Αρετή την οδηγεί σε παραίτηση από την ERGAN. Ο Οδυσσέας, συντετριμμένος, την αναζητά παντού, χωρίς αποτέλεσμα. Η αμετακίνητη στάση της Κατερίνης, που δηλώνει αποφασισμένη να διαλύσει αυτή τη σχέση, πυροδοτεί μια σφοδρή σύγκρουση μητέρας και γιου, η οποία φαίνεται να είναι οριστική.

Ο Σταύρος στέκεται στο πλευρό του Οδυσσέα, προσπαθώντας να τον στηρίξει όσο μπορεί. Ο Σάββας βρίσκεται προ εκπλήξεως: βλέπει τη θέση του στο εργοστάσιο να περνά στα χέρια του Άλκη, ενώ η αποκάλυψη για την εγκυμοσύνη της Μίνας τον συγκλονίζει. Και τέλος, η επιμονή του Οδυσσέα να συναντήσει την Αρετή θα τη φέρει μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα.