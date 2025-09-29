Λάλος - Λαμπροπούλου: «Kινούμαστε ελεύθερα και δεν νιώθουμε ότι υπάρχουν 100 άγρυπνα μάτια πάνω μας»

Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος ήταν καλεσμένοι στο «Buongiorno» και μίλησαν για τη νέα δραματική σειρά του MEGA, «Μία νύχτα μόνο», που τους κάνει να συνεργάζονται ξανά μετά τον «Σασμό» που εκτός από ζευγάρι στην TV, τους έκανε και ζευγάρι στη ζωή!

«Ανήθικη πρόταση»

Οι δύο ηθοποιοί μίλησαν ενθουσιασμένοι για τους ρόλους τους που ελπίζουν να αρέσουν στους τηλεθεατές. «Περιμένουμε και εμείς να ξεκινήσει η σειρά. Είμαστε χαρούμενοι γιατί όλα στην παραγωγή είναι αυτό που θέλαμε και περιμέναμε. Ανυπομονούσαμε να βρεθεί μια σειρά που να συμμετέχουμε μαζί. Στη σειρά υπάρχει μία ανήθικη πρόταση.

Είναι κάπως μοιραίο αυτό που συμβαίνει αλλά και τραγικό. Κάνω μία πρόταση ως Οδυσσέας που περιμένω να μου απαντήσει αρνητικά. Υπάρχει μία δυσκολία στον χαρακτήρα της Αρετής που δεν γνωρίζω. Αυτό το ζευγάρι αρχίζει και ερωτεύεται», σχολίασε ο Δημήτρης Λάλος.

«Όταν παίζουμε μαζί με τον Δημήτρη νιώθουμε ότι κάτι συμβαίνει. Στη σειρά έχω ένα παιδί και εκεί είναι το δράμα. Είναι συγκινητικό το σενάριο. Κάνω μια γυναίκα που το παιδί της είναι ετοιμοθάνατο και για να το σώσει πρέπει να βρει τα χρήματα για μία μεταμόσχευση. Και ψάχνει πολλούς τρόπους. Αυτός έρχεται και της κάνει μια ανήθικη πρόταση. Αυτός δεν γνωρίζει ότι έχει παιδί η Αρετή. Πιστεύω ότι ο αληθινός έρωτας δεν χτίζεται με βάση τα εμπόδια. Δεν είναι απαραίτητο να πονέσεις», πρόσθεσε η Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Για τη συνεργασία τους

Ο Λάλος αναφέρθηκε στο πώς νιώθει κάθε φορά που συνεργάζεται με την αγαπημένη του. «Είναι πολύ ωραίο να δουλεύεις με ανθρώπους που αγαπάς, που κατανοείς, που μιλάτε την ίδια γλώσσα στη δουλειά και με τη Μαριλίτα από την πρώτη στιγμή συνέβαινε αυτό!», ενώ εκείνη επισήμανε: «Είμαστε άνθρωποι που όταν κάτι είναι πολύ αληθινό και δυνατό και το λέει η καρδιά μας, θεωρούμε ότι είναι σωστό να γίνει. Κάποια πράγματα είναι αναπόφευκτα. Ήταν ευχή για μας να δουλέψουμε μαζί μετά τον Σασμό». Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία για μας αυτό και θέλαμε να το ξαναζήσουμε. Έχουμε πολύ καλή επικοινωνία με τον Δημήτρη.

Για την ιδιωτικότητα

Η Λαμπροπούλου παραδέχτηκε πως μπορούν να κρατήσουν τη ζωή τους κρυφή, αλλά και δεν τους ενοχλεί αν τους φωτογραφίζουν σε δημόσιους χώρους. «Πάντα θα σου κλέψουν από το Ίντερνετ μια φωτογραφία εκεί που δεν το περιμένεις και θα τη δεις στα περιοδικά, αλλά παρόλα αυτά εμείς νιώθουμε ότι κινούμαστε αρκετά ελεύθερα, χωρίς να νιώθουμε ότι υπάρχουν 100 άγρυπνα μάτια πάνω μας.

Σπάνια νιώθουμε ότι κάποιος εισβάλει στη ζωή μας. Αν είναι φωτογραφία από κάποιον ιδιωτικό χώρο θα μας ενοχλήσει. Είναι σαν να είσαι στο καφενείο του χωριού. Περνάς, κάνεις τη ζωή σου και πάντα κάποιος θα σε σχολιάσει, δεν μπορείς να το ελέγξεις. Αν μπουν μέσα στο σπίτι σου, ναι, θα είναι πολύ δυσάρεστο.

Έχουμε την πολυτέλεια της ιδιωτικότητας», σχολίασε η ηθοποιός με τον σύντροφό της να προσθέτει χαριτολογώντας: «Δεν είμαστε και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο! Προφανώς ενδιαφέρεται και ο κόσμος για τον ηθοποιό, αυτό είναι ένα παιχνίδι και μια κατάσταση που έχουμε ενστερνιστεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Είναι μέρος του παιχνιδιού αυτή η δημοσιότητα. Είμαστε διάσημοι λόγω της δουλειάς μας, δεν είναι η δουλειά μας να είμαστε διάσημοι».