Μαρίνα Λαμπροπούλου: «Λιποθυμώ στην ιδέα ενός δεύτερου γάμου ή παιδιού»

Τη Μαρίνα Λαμπροπούλου τη γνωρίσαμε πρώτη φορά τηλεοπτικά το 1993 στην ψυχαγωγική εκπομπή «3, 2, 1 ΑΝΤ1» που αρχικά παρουσίαζε η Πόπη Χατζηδημητρίου και στη συνέχεια η Κωνσταντίνα Στεφανοπούλου. Έκτοτε η χορεύτρια βρέθηκε ξανά στα τηλεοπτικά πλατό στο «Dancing with the stars» που όμως ήταν μια τραυματική εμπειρία για εκείνη. «Στο DWTS δεν πέρασα καθόλου καλά. Δεν μου αρέσει να υπάρχουν τα αγκαθάκια γύρω μου, οι κομπλεξικοί», αποκάλυψε στο «Καλοκαίρι παρέα» της Κατερίνας Καραβάτου.

«Δεν νιώθω ότι ήμουν καλή μαμά»

Η Λαμπροπούλου που είναι μητέρα ενός παιδιού μίλησε για το πως αισθάνεται η ίδια σε αυτόν τον ρόλο και πως θα ήθελε να είναι ένας άντρας που θα μπει στη ζωή της. «Δεν νιώθω ότι ήμουν καλή μαμά! Δεν έχουν φτιάξει Σχολή Γονέων! Τα παιδιά μας μάς κάνουν καλύτερους γιατί οι δυσκολίες είναι αυτές που μας κάνουν και προχωράμε μαζί με τα παιδιά. Λιποθυμώ στην ιδέα ενός δεύτερου γάμου ή παιδιού. Ο γιος μου με τίποτα δεν θα το ανεχόταν αυτό και σέβομαι πάρα πολύ τα θέλω του παιδιού μου!

Για να είναι ένας άντρας δίπλα μου θα πρέπει να ξέρει τι σημαίνει παιδί. Να είναι ο άνθρωπος που θα μου πει πρέπει να μείνεις με το παιδί σου σήμερα γιατί αυτό σε έχει ανάγκη και όχι μαζί μου επειδή έχω ανάγκη εγώ να είμαι μαζί σου!»