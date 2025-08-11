Ελεάνα Παπαϊωάννου: «Αγωνίζομαι και νιώθω ότι δεν μου επιτρέπεται να φτάσω εκεί που μου αναλογεί!»

Την Ελεάνα Παπαϊωάννου τη μάθαμε από το πρώτο «Fame story», το μακρινό 2002. H τραγουδίστρια μίλησε στο «Καλοκαιρινό ραντεβού» για την… ταμπέλα των τάλεντ σόου που έχει μπει σε παιδιά που συμμετείχαν σε τέτοια προγράμματα και κατά πόσο αυτά είχαν μεγαλύτερη βαρύτητα τότε σε σχέση με σήμερα. «Δεν ξέρω εάν και παλιά τα τάλεντ σόου είχαν βαρύτητα. Είχαν βαρύτητα οι άνθρωποι που ήταν στην κριτική επιτροπή. Τότε στο πρώτο Fame story ήταν ο Αντώνης Βαρδής, η Κατερίνα Κούκα, η Εύη Δρούτσα, ο Γιώργος Λεβέντης, η Ναταλία Γερμανού, ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Eγώ ήμουν 18 χρόνων, ξεχώρισα μέσα από αυτό και δεν έχω πρόβλημα να με συνδέουν με αυτό, αλλά δεν είμαι μόνο το Fame Story, δεν έκανα μόνο αυτό».

«Νιώθω πάρα πολύ καλά με αυτό που είμαι»

Η Παπαϊωάννου αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι μπορεί κάποιος να κάνει τον αγώνα του, όμως άλλοι στη δισκογραφία ορίζουν και καθορίζουν τις καριέρες τους. «Δεν αντέχω να αγωνίζομαι και να νιώθω ότι δεν μου επιτρέπεται να φτάσω -ενδεχομένως- εκεί που μου αναλογεί! Γιατί εκεί που μπορεί να μου αναλογούσε -όχι μόνο σε μένα, και σε άλλους ανθρώπους- να υπήρχαν άλλοι άνθρωποι που να καθόριζαν και να όριζαν με βάση το πώς ξυπνάνε και το ποια είναι η σχέση τους.

Εσύ κάνεις τον αγώνα σου, επιλέγεις, οι επιλογές έχουν και το τίμημά τους. Έχω φτάσει σε μια πάρα πολύ καλή ηλικία, ούσα και μαμά πλέον και σύζυγος, και μετά από αρκετά χρόνια στον χώρο πλέον να πω ότι νιώθω πάρα πολύ καλά με αυτό που είμαι και με αυτά που έχω κάνει».

«Από το άγχος μου δεν κοιμόμουν»

Η τραγουδίστρια μίλησε επίσης και για το στρες που ένιωθε όταν επέστρεψε στο τραγούδι μετά από απουσία χρόνων εξαιτίας της γέννησης του παιδιού της. «Έκανα μια πολύ μεγάλη αποχή από το τραγούδι λόγω της κόρης μου. Η πολύ μεγάλη απουσία δυστυχώς ή ευτυχώς είναι κάτι που σου στοιχίζει, αλλά δεν το σκέφτηκα. Λόγω της γέννησης της κόρης μου έλειψα 3,5-4 χρόνια και επανήλθα δίπλα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Τον πρώτο χρόνο από το άγχος μου δεν κοιμόμουν! Ένιωθα σαν να ξεκίνησα από την αρχή και αυτή τη στιγμή νιώθω πιο έτοιμη από ποτέ για όλα τα επόμενα βήματα».

«Είμαι αυστηρή μαμά»

Η Ελεάνα Παπαϊωάννου σχολίασε και το πώς είναι η ίδια σαν μητέρα. «Η κόρη μου τελείωσε την πρώτη Δημοτικού. Την απολαμβάνω πιο πολύ, γιατί γίνεται κοριτσάκι, μιλάμε πιο πολύ, συζητάμε και για πράγματα που δεν φανταζόμουν ότι θα συζητούσα με την κόρη μου σε αυτή την ηλικία, κάποια είναι ευχάριστα, κάποια όχι λόγω αυτών που συμβαίνουν γύρω μας, στην εποχή μας. Είμαι αυστηρή μαμά πολλές φορές και σε ό,τι αφορά τα όρια είμαι -ίσως- λίγο παραπάνω αυστηρή από όσο θα ’πρεπε. Θα έπρεπε να υπάρχει μια Σχολή Γονέων για να έχουμε έναν μπούσουλα και να δούμε εάν όλοι είμαστε κατάλληλοι για γονείς».