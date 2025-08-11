Μαρία Κατσανδρή: «Φοβάμαι τον ανταγωνισμό, γι’ αυτό και δεν θέλω να έχω σχέση με συναδέλφους»

Η Μαρία Κατσανδρή θα παίζει το φθινόπωρο στην παράσταση «Annie» όπου θα υποδυθεί τη διευθύντρια του ορφανοτροφείου. Μόλις πήρε το τελικό ΟΚ η ίδια αισθάνθηκε σαν να... έπεσε ένα δώρο από τον ουρανό! «Είναι ο πιο κακός ρόλος του έργου. Θα δούμε γιατί είναι έτσι αυτή η κακομοίρα. Έχω γνωρίσει όλα τα κορίτσια που θα παίξουν στην παράσταση και είναι όλα αγγελάκια, είναι καταπληκτικά παιδιά. Τα δύο κοριτσάκια που θα κάνουν την Annie είναι γλύκες. Αγαπιόμαστε ήδη!»

Σημεία και τέρατα

Η Κατσανδρή αναφέρθηκε επίσης και στο Metoo και κατά πόσο αυτό άλλαξε την κοινωνία μας. «Δεν ανέχομαι τη χυδαιότητα, την έπαρση. Το κίνημα του Metoo βοήθησε την κοινωνία! Το θέατρο βγήκε στο φως, αλλά υπάρχουν κι άλλοι χώροι εργασίας που γίνονται… σημεία και τέρατα κι από κει δεν έχει βγει κάτι».

«Οι σχέσεις είναι θέμα τύχης και επιλογών»

Η ηθοποιός μίλησε και για τον ανταγωνισμό που υπάρχει ανάμεσα στα ζευγάρια που κάνουν το ίδιο επάγγελμα. «Όταν ήμουν πολύ μικρή και μετά λίγο πιο μεγάλη, έλεγα ότι θα ήθελα να έχω 12 παιδιά και να φτιάχνω μαρμελάδες! Αφού δεν το έκανα πάει να πει ότι δεν ήταν αυτό που ήθελα. Καλύτερα να έχεις σχέση με ανθρώπους εκτός χώρου. Μία φορά είχα σχέση με έναν συνάδελφο, καλά ήταν. Φοβόμουν -πάντα στη ζωή μου- τον ανταγωνισμό. Εγώ δεν ξέρω τι σημαίνει να ανταγωνίζομαι κάποιον, όμως έχω δει ανταγωνισμό με άλλους ανθρώπους και φοβόμουν πάντα μην μου συμβεί αυτό, οπότε δεν ήθελα να έχω σχέσεις με συναδέλφους».