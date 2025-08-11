Άριελ Κωνσταντινίδη: «Όλα μπορούν να γίνουν, είναι το πως διαλέγεις να περπατήσεις σε αυτή τη ζωή»

Η Άριελ Κωνσταντινίδη μίλησε στο «Καλοκαιρινό Ραντεβού» για τη νεογέννητη κόρη της, τις αντιδράσεις που έφτασαν στα αυτιά της για το ότι επέλεξε να ξαναγίνει μάνα στα 54 της και το πως σχολίασαν τα δίδυμα αγόρια της το γεγονός ότι έχουν μια αδερφούλα. «Είναι υπέροχα αυτά που νιώθω, δεν έχει να κάνει με τη φαντασία, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σπουδαία! Ο λόγος που μίλησα πιο πολύ γι’ αυτή την εγκυμοσύνη ήταν για να είναι μια έμπνευση στον κόσμο, ότι όλα μπορούν να γίνουν, είναι το πως διαλέγεις να περπατήσεις σε αυτή τη ζωή. Σε εμένα κυριαρχεί η τόλμη και η θεληματικότητα, όπως να το ψάχνω πολύ από όλα τα σημεία για να βγαίνει μόνο αλήθεια και καλό. Ένας καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος που μπορεί και έχει το βήμα, πρέπει να μας εμπνέει. Αυτό θέλω να κάνω και αυτή είναι η δική μου αποστολή. Δεν άκουσα αρνητικά σχόλια, ήταν πιο πολύ το ταμπού της ηλικίας που δεν με αγγίζει, γιατί αυτός που θα πει κάτι, εννοεί πράγματα δικά του, δεν είναι για μένα, όπως και να με αποθεώσει, πάλι δεν το κάνει για μένα, βρίσκει κομμάτια δικά του.

Είναι επιλογή το τι θα κάνεις και υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Όταν κι εγώ δεν ήξερα αν μπορώ να κάνω παιδί σε αυτή την ηλικία, έπρεπε να ενημερωθώ και να το ψάξω, γι’ αυτό και λέω είναι πολύ προσωπικός δρόμος. Δεν είναι ο δικός μου δρόμος που θα ακολουθήσει κάποιος άλλος, εγώ απλώς με τα δικά μου βήματα και με το δικό μου αποτέλεσμα λέω ότι όλα γίνονται. Το θέμα είναι να το θες και να ξέρεις γιατί το θες. Γιατί άλλο είναι το πείσμα και τι λένε οι άλλοι και άλλο τι θέλει η καρδιά σου».

Το θαύμα της μητρότητας

Το 8χρονα δίδυμα αγοράκια της Άριελ περιμένουν πώς και πώς να επιστρέψει η μαμά με την αδερφή τους από το μαιευτήριο και να τη γνωρίσουν. «Έχουν ξετρελαθεί! Εξαρχής άφηνα ανοιχτό το περιθώριο ότι η οικογένειά μας ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, γιατί το είχα σαν μια εκκρεμότητα για μένα. Τα παιδιά ήξεραν ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχουν κι άλλα αδέρφια. Αυτό που με είχε δυσκολέψει τότε στα αγόρια είναι το ότι επειδή ήταν δύο, ήταν όλα ταυτόχρονα! Μέχρι στιγμής η μικρή είναι πολύ ήσυχη τη νύχτα. Αυτά όμως δεν είναι ζητήματα για μένα, είναι μέσα στη διαδικασία της μητρότητας. Όλα αυτά είναι μικρά μπροστά στο θαύμα και είναι μικρά μπροστά στις δυνάμεις που έχεις εσύ».