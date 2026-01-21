Άριελ Κωνσταντινίδη: Κάποια στιγμή μου λέει ο ένας γιος «Εγώ δεν σου ζήτησα ούτε αδερφό ούτε αδερφή»

Πώς είναι η ζωή στο σπίτι με δύο αγόρια και ένα νεογέννητο κοριτσάκι; Την απάντηση την έδωσε η Άριελ Κωνσταντινίδη που ήταν καλεσμένη στο “Νωρίς νωρίς”. «Τους πρώτους τρεις μήνες της εγκυμοσύνης, εκτός του ότι είχα πολύ στρες να πάνε όλα καλά, ήμουν καθηλωμένη σε ένα κρεβάτι. Το θέμα μου ήταν με τα αγόρια, τι να τους πω. Τους έλεγα ότι είχα μία ίωση.

Και κάποια στιγμή μου λέει ο ένας μου γιος “Μαμά ας αφήσουμε τώρα τα αστεία, μήπως πεθαίνεις;”, 8,5 χρόνων! Όταν του είπα του είπα τι συνέβαινε, είδα τη χαρά στα μάτια του... Μου λέει “Είναι αδερφούλα ή αδερφός; Καλύτερα αδερφός για να παίζουμε ποδόσφαιρο”».

«Η εμπειρία σε βάζει σε άλλη πίστα»

«Πρώτα απ' όλα, δεν το έχω συνειδητοποιήσει εγώ. Τα παιδιά είναι πολύ χαρούμενα, κάνουν επίδειξη ότι έχουν αδερφή. Και κατά την εγκυμοσύνη, χαιρόμουν πολύ που μιλούσαν με φίλους τους στο σχολείο, τους λέγανε πώς περιμένουν την αδερφή τους, πώς τη φαντάζονται. Θα περάσουν από διάφορα στάδια. Κάποια στιγμή μου λέει ο ένας “Εγώ δεν σου ζήτησα ούτε αδερφό ούτε αδερφή”!

Κοιμάμαι με το μωρό, ξυπνάω μέσα στη νύχτα, αλλά δεν είναι πρόβλημα, το φανταζόμουν και το ήξερα. Είναι πολύ ήσυχη, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Η εμπειρία σε βάζει σε άλλη πίστα. Τα δίδυμα είναι άλλο πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν έχεις χέρια, δεν έχεις μάτια, δεν έχεις τις αισθήσεις σου για το αυτονόητο».