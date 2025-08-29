Άριελ Κωνσταντινίδη: Οι τρυφερές στιγμές που θηλάζει τη νεογέννητη κόρη της - «Είσαι άγγελος»

Τρυφερές φωτογραφίες που την δείχνουν να θηλάζει το νεογέννητο μωρό της, πόσταρε η Άριελ Κωνσταντινίδη που ξαναζεί το θαύμα της μητρότητας στα 54 της χρόνια, αδιαφορώντας για τα αρνητικά σχόλια που ακούει ή διαβάζει κατά καιρούς για εκείνη επειδή αποφάσισε να μείνει έγκυος σε αυτή την ηλικία, αλλά και για την επιθυμία της να φέρει στον κόσμο ένα παιδί χωρίς σύντροφο.

«Είσαι άγγελος» γράφει στη λεζάντα που συνοδεύουν τις μοναδικές στιγμές που μοιράζεται με την κόρη της.

«Ο λόγος που μίλησα πιο πολύ γι’ αυτή την εγκυμοσύνη ήταν για να είναι μια έμπνευση στον κόσμο, ότι όλα μπορούν να γίνουν, είναι το πως διαλέγεις να περπατήσεις σε αυτή τη ζωή. Σε εμένα κυριαρχεί η τόλμη και η θεληματικότητα, όπως να το ψάχνω πολύ από όλα τα σημεία για να βγαίνει μόνο αλήθεια και καλό.

Όταν κι εγώ δεν ήξερα αν μπορώ να κάνω παιδί σε αυτή την ηλικία, έπρεπε να ενημερωθώ και να το ψάξω, γι’ αυτό και λέω είναι πολύ προσωπικός δρόμος. Δεν είναι ο δικός μου δρόμος που θα ακολουθήσει κάποιος άλλος, εγώ απλώς με τα δικά μου βήματα και με το δικό μου αποτέλεσμα λέω ότι όλα γίνονται. Το θέμα είναι να το θες και να ξέρεις γιατί το θες. Γιατί άλλο είναι το πείσμα και τι λένε οι άλλοι και άλλο τι θέλει η καρδιά σου» είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή της.