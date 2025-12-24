Άριελ Κωνσταντινίδη: «Τώρα νιώθω ότι έχω ολοκληρωμένη την οικογένειά μου, αυτή ήταν η ευχή μου»

Η Άριελ Κωνσταντινίδη μίλησε στο «Πρωινό» και αποκάλυψε πως όταν ήταν παιδί δεν της άρεσαν οι γιορτές γιατί υπήρχε άγχος και έλλειψη οικογενειακής θαλπωρής… «Από τότε που γεννήθηκαν τα αγόρια μου, είμαι ακόμη πιο ενθουσιασμένη με τις γιορτές, γιατί όταν ήμουν εγώ μικρή, δεν μου άρεσαν πάρα πολύ τα Χριστούγεννα. Καμία νοσταλγία. Άγχος που πρέπει να είμαστε αγαπημένοι και γιορτινοί, με έμφαση στην οικογενειακή θαλπωρή... και δεν υπήρχε. Οπότε φέτος νιώθω ότι είμαι χαλαρή.

Έχω μια ικανοποίηση και μία αγάπη, χωρίς να πρέπει να τα φτιάξω όλα. Τα αγόρια έχουν επιμεληθεί το δέντρο και το τι ήθελαν να μπει πάνω του. Η αλήθεια είναι πως ήταν στις ευχές μου να είμαστε όλοι μαζί, γιατί τώρα νιώθω ότι έχω ολοκληρωμένη την οικογένειά μου. Αυτό έγινε και νιώθω ότι έχω μία ωραία αρμονία, ησυχία. Θα ζητούσα από τον Άγιο Βασίλη να μου φέρει ένα ωραίο ταξίδι, έχω πολλά να ευχηθώ και να ζητήσω».

Η ζωή με τρία παιδιά

«Ήμουν μανούλα με δύο παιδιά και πέντε γάτες. Είμαι τώρα με τρία παιδιά και πέντε γάτες. Μια χαρά. Δεν κοιμάμαι το βράδυ. Ξυπνάω από τις 6. Όλη τη μέρα κάνω διάφορα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχω μια κοπέλα μόνιμα στο σπίτι, γιατί έτσι κι αλλιώς και με τα αγόρια δεν μπορούσα να τα βγάλω πέρα. Για λόγους ασφαλείας, δεν είναι μόνο η φροντίδα. Τα αγόρια υποδέχθηκαν το νέο μέλος με τέτοιο ενθουσιασμό και ανυπομονησία. Τη φανταζόντουσαν και τη ζωγράφιζαν όταν ήμουν έγκυος».