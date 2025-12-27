Μίμης και Τάκης Γιαννέτος: «Αυτοί είναι οι πιο καλοντυμένοι Έλληνες»

Ο Μίμης και ο Τάκης Γιαννέτος ήταν καλεσμένοι στο “Καλύτερα Αργά” του Action 24 και μίλησαν με την Αθηναΐδα Νέγκα για το αντρικό ντύσιμο και τους πιο καλοντυμένους Έλληνες, αφού έχουν μεγάλη εμπειρία. «Ο Κώστας Καραμανλής έδινε μεγάλη σημασία. Του άρεσε πάρα πολύ το ντύσιμο. Του πήγαινε, ήταν και το σώμα του έτσι και η παρουσία του που το ρούχο έδειχνε πολύ καλά πάνω του. Ο Ζάχος Χατζηφωτίου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μέσα του ό,τι χρειάζεται κάποιος για να πει ότι γνωρίζει από τη μόδα, γνωρίζει από τα πάντα. Δεν είναι πολλοί!

Ο Γρηγόρης Βαλτινός έχει κάνει σε εμάς αμέτρητα κοστούμια, είναι η επιτομή του τζέντλεμαν. Και στον Αλέξανδρο Μπουρδούμη, που έχει το δικό του στιλ, έχουμε φτιάξει φανταστικά κοστούμια. Ο Πάνος Μουζουράκης είναι αυτός που έχει τα δικά του, ιδιαίτερα, ρούχα και τα υποστηρίζει. Και ο Γιώργος Νταλάρας ντυνόταν παλιά σε μας, τον ράβαμε από το 1968».

«Μας έπιασε η ψυχή μας»

«Όσοι έρχονται σε εμάς θα έρθουν με τις αρχές μας και θα βγουν καλοντυμένοι, αρκεί να έχουν ένα σωστό size, να έχουν ένα κοντό μανίκι και ένα σωστό μάκρος. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος του άρεσε πάρα πολύ η ποιότητα. Δεν τον ενδιέφερε τα υφάσματα να είναι σκληρά, αντίθετα ήθελε πολύ μαλακά. Θυμάμαι του είχαμε ράψει ένα κοστούμι βαμβακερό, που δεν είναι για να το φορέσεις στη δουλειά σου. Την ίδια μέρα τον είδα στο NBC να μιλάει με αυτό το κοστούμι! Δεν τον ενδιέφερε. Μας έχει τύχει περίπτωση να έχουμε φτιάξει κάποια πράγματα και για κάποιον λόγο την ημέρα που έπρεπε να τα βάλουν να μην πήγε το σωστό πουκάμισο και προφανώς ντύθηκε λάθος! Το είδαμε μετά και μας έπιασε η ψυχή μας γιατί του τα είχαμε σετάρει».

«Έφευγαν από το μαγαζί και έκαναν τα δικά τους»

«Σχεδόν εξήντα χρόνια που είμαστε στη δουλειά έχουν περάσει χιλιάδες πελάτες. Ως εκ τούτου βλέπεις έναν κόσμο, βλέπεις διαφορετικά γούστα, βλέπεις ανθρώπους που να τους αρέσει το ντύσιμο, να δίνουν σημασία. Δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και αυτό προσπαθούμε κιόλας και να το εξηγήσουμε, να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί σίγουρα πολλές φορές επηρεαζόμαστε από πράγματα. Πρέπει να έχουμε μια ισορροπία! Δεν μπορούμε να κάνουμε πάντα αυτό που μας ζητάνε, αλλά πολλές φορές πρέπει να τους το εξηγήσουμε. Από εκεί και πέρα υπήρχαν πελάτες που μπορεί να έφευγαν από το μαγαζί για να κάνουν τα δικά τους».