Demy: «Ο χωρισμός μου νομίζω ξεχάστηκε, δεν απασχολεί κανέναν»

Δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών έκανε η Demy και ρωτήθηκε για τον χωρισμό της από τον επί 8 χρόνια σύντροφό της.

«Προσπαθώ όσο μπορώ να προστατεύω την προσωπική μου ζωή αλλά χωρίς να λέω ψέματα. Εντάξει, μια σχέση στην αρχή μπορεί να απασχολήσει λίγο, μετά ο κόσμος βαριέται. Έτσι και ο χωρισμός μου, νομίζω ξεχάστηκε, δεν απασχολεί κανέναν».

Η τραγουδίστρια είχε μιλήσει για την προσωπική της ζωή πρόσφατα στην εκπομπή Buongiorno και είχε πει: «Την επόμενη σχέση μου θα την κρύψω, δεν θα ξαναπώ κάτι, δεν θα την εμφανίσω τόσo. To να υπάρχει μια φωτογραφία και να λες ότι είστε φίλοι είναι λίγο ακραίο. Θα προσπαθήσω όμως να την προστατέψω. Εξακολουθώ να νιώθω περίεργα όταν συζητάω ή απασχολώ με αυτό, ειδικά όταν ο άλλος δεν είναι του χώρου.

Δεν θεωρώ ότι δεν έχω προστατέψει τις σχέσεις μου. Ειδικά στην αρχή που δεν ήξερα πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι, είχα πει και ψεματάκια προσπαθώντας να ξεφύγω. Νιώθω περίεργα να απασχολώ με τη δική μου ζωή».