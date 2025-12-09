Demy: «Την επόμενη σχέση μου θα την κρύψω από τα ΜΜΕ»

Η Demy κάθισε στον καναπέ της εκπομπής “Buongiorno” και μίλησε στη Φαίη Σκορδά για τα προσωπικά της επιβεβαιώνοντας πως αυτή την περίοδο είναι μόνη της στη ζωή, μετά από 8 χρόνια σχέσης! «Δεν έβλαψε η δημοσιότητα την προηγούμενή μου σχέση. Δεν ήταν αυτός ο λόγος που χώρισα, θεωρώ πως την προστάτευσα κιόλας.

Το ενοχικό είναι μέρος του “brand” μου, οπότε δεν γίνεται να φύγω από αυτό, αλλά δεν θεωρώ ότι δεν έχω προστατέψει τις σχέσεις μου. Απλά στην αρχή που δεν ήξερα πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι, είχα πει και ψεματάκια προσπαθώντας να ξεφύγω. Αυτό ήταν της αθωότητας και της παιδικής αφέλειας. Η πρόθεση ήταν ενοχική. Θεωρώ ότι δεν αφορά κανέναν, ότι δεν θέλω να φορτώνω κανέναν με αυτή την πληροφορία. Κι εγώ θέλω να ξέρω τι συμβαίνει στις ζωές των ανθρώπων που θαυμάζω, αλλά εγώ νιώθω περίεργα να απασχολώ».

«Νιώθω περίεργα όταν απασχολώ με τα προσωπικά μου»

«Την επόμενη σχέση μου θα την κρύψω, δεν θα ξαναπώ κάτι, δεν θα την εμφανίσω τόσo. Γιατί τo να υπάρχει μια φωτογραφία και να λες ότι “είμαστε φιλαράκια”, είναι λίγο ακραίο. Θα προσπαθήσω όμως να την προστατέψω. Βέβαια, εξακολουθώ να νιώθω περίεργα όταν συζητάω ή απασχολώ με αυτό. Δεν προσφέρω τίποτα με αυτό, ειδικά όταν ο άλλος είναι άνθρωπος που δεν ασχολείται με τον χώρο».

«Νιώθω πιο Δήμητρα από ποτέ»

«Έχω κάνει ένα restart, έχω ξαναβρεί τον εαυτό μου, την αρχική Δήμητρα, που δεν έχει να κάνει με τις σχέσεις πιστεύω. Επειδή έπεσα με τα μούτρα στη δουλειά για πάρα πολλά χρόνια, χάθηκα λίγο στα όρια της Δήμητρας - Demy. Τώρα ξανά γνωρίστηκα με τον εαυτό μου. Δεν άλλαξα, απλά θυμήθηκα ξανά κάποια χαρακτηριστικά μου που μπορεί να είχαν χαθεί. Η ζωή είναι γεμάτη δυσκολίες! Όλα για κάποιο λόγο γίνονται, ισχύει. Δεν είναι τυχαίο που το λένε αυτό σε όλο τον πλανήτη, με διαφορετικούς τρόπους… Δεν γίνεται να μην αφήνεσαι στη ροή των πραγμάτων. Παραδίνεσαι. Κάπως τελευταία ένιωσα πιο Δήμητρα από ποτέ».