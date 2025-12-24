Ταμπακάκης: Ποτέ δεν ένιωσα ότι κάποιος ήθελε να με κατευθύνει ή να μου επιβάλει «αυτό είναι το σωστό»

Στην εκπομπή «Το' χουμε» έδωσε συνέντευξη ο Μιχαήλ Ταμπακάκης και μίλησε για την πορεία του: «Είχα εξαιρετικούς δασκάλους τόσο στη σχολή όσο και αργότερα όταν άρχισα να εργάζομαι. Στη διαδρομή μου έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι με τον δικό τους τρόπο άφησαν κάποιο αποτύπωμα πάνω μου. Ωστόσο, ποτέ δεν ένιωσα ότι κάποιος ήθελε να με καταβάλει, να με κατευθύνει ή να μου επιβάλει ότι «αυτό είναι το σωστό» εξομολογήθηκε.

Μίλησε όμως και για την ανασφάλεια του συγκεκριμένου επαγγέλματος λέγοντας: «Πιστεύω ότι ζούμε σε μια εποχή όπου, θέλουμε δεν θέλουμε, δεν μπορείς να είσαι αδιάφορος. Το επαγγελματικό πεδίο είναι ήδη δύσκολο από τη φύση του. Μόνο το γεγονός ότι δεν υπάρχει ποτέ αυτή η αίσθηση ασφάλειας που ίσως υπάρχει σε άλλους τομείς, είναι κάτι που μας διαφοροποιεί. Σε άλλα επαγγέλματα, κάνεις βήμα-βήμα και κάπου φτάνεις τελικά, αποκτώντας μία σταθερότητα. Σ’ αυτό το επαγγελματικό πεδίο, όμως, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.

Έχω συνειδητοποιήσει ότι ο κόσμος δεν το κατανοεί πάντα. Σου λένε «πας στο θέατρο δύο ώρες, και; Εγώ δουλεύω οκτάωρο, δεκάωρο». Υπάρχει και αυτό το κομμάτι που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πραγματικά αν δεν ανήκει στον κλάδο και δεν ξέρει τι απαιτεί αυτή η δουλειά. Εμένα, πάντως, μ' αρέσει να βρίσκομαι σε έναν διαρκή αγώνα για κάτι που τελικά ούτε εγώ ξέρω ακριβώς τι είναι, αλλά αυτή η αναζήτηση με κάνει να νιώθω ζωντανός».



