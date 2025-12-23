Τάσος Χαλκιάς: «Δεν μπαίνουν εύκολα φορετοί στο θέατρο, όπως στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο»

Ο Τάσος Χαλκιάς μίλησε στο “Breakfast@Star” για το θέατρο και τους άσχετους που μπαίνουν στον χώρο, την Επίδαυρο, αλλά και την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις αλλαγές που θα φέρει στην Τέχνη. «Δεν μπαίνουν εύκολα “φορετοί” στο θέατρο. Μπορεί να μπαίνουν στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Στους ηθοποιούς δεν μπορεί να επιβάλλει κανείς κανέναν. Καμιά φορά συμμετέχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι του χώρου, αλλά έχουν τη φυσιογνωμία του ατόμου που θέλει ο σκηνοθέτης».

Στο πανί

«Δεν έχω ιδιαίτερη σχέση με τον κινηματογράφο, γιατί δεν έχω κάνει ιδιαίτερα πολλές ταινίες. Έτυχε. Κάποιες προτάσεις που είχα, έτυχε να είμαι πολύ απασχολημένος με το θέατρο και δεν μπορούσα να έχω ελεύθερο το χρονοδιάγραμμα για να είμαι στην ταινία και από τέτοιες ατυχείς συγκυρίες έχασα τις συμμετοχές μου σε 2-3 σημαντικές ταινίες».

Η καταστροφή της Τέχνης

«Η τεχνητή νοημοσύνη κατακρεουργεί τις τέχνες και δεν προάγει τον άνθρωπο. Αν φτάσουμε τον άνθρωπο να μην έχει ανάγκη να εκφράζει τα συναισθήματά του, τότε οι τέχνες καταστρέφονται».

«Να μην γίνει μουσείο»

«Οι συνάδελφοί μου που λένε ότι πρέπει να γίνει η Επίδαυρος μουσειακός χώρος, χωρίς πρόζα, πρέπει να είναι πάρα πολύ βλάκες αν εξέφρασαν τέτοια άποψη! Το μοναδικό θέατρο στον κόσμο που υπάρχει και λειτουργεί εδώ και 3.000 χρόνια... Είναι ντροπή να λέμε κάτι τέτοιο».