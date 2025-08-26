Τάσος Χαλκιάς: «Ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει ένα στίγμα επάνω του, έχει πληγεί από την κοινωνία»

«Οι άνθρωποι που επαναστατούν θα εκλείψουν, δεν μπορούν να επιβιώσουν, δεν είναι αποδεκτοί από την τωρινή κοινωνία. Είναι λίγο γραφικοί, παλαιομοδίτες, τους θεωρούμε λίγο μουσειακό είδος που μπαίνει σε ένα ράφι και δεν αφορά πια κανέναν, παρά μόνο να πούμε, α, κοίτα τι έκαναν τότε», είπε ο Τάσος Χαλκιάς στην κουβέντα του με την Κατερίνα Καραβάτου.

«Δεν υπάρχει η αγωνιστικότητα στους ανθρώπους να παλέψουν για τους συνανθρώπους τους. Αυτό είναι που θα λείψει από αυτή την κοινωνία γιατί έχει εξατομικευθεί αφού μας λένε: βρε κοίτα να είσαι εσύ καλά και μην σε νοιάζει για τον διπλανό σου! Κι έτσι οι άνθρωποι έχουν διαχωρίσει τις τύχες τους ο ένας από τον άλλον και μπορούν να ζήσουν ακόμα και με τη δυστυχία δίπλα τους.

Είναι αυτό που έλεγε ο αείμνηστος, ο σπουδαίος, ο τρανός, ο Μάνος Χατζιδάκις: αλίμονό μας, υπάρχει ένα τέρας δίπλα μας, το οποίο συντηρούμε με τον τρόπο μας και ζει μαζί μας. Αλίμονο σε μας αν συνηθίσουμε να ζούμε με αυτό το τέρας. Αυτή την εποχή που πρόβλέψε τότε ο Μάνος, περνάμε τώρα… Συνηθίσαμε να ζούμε με το τέρας δίπλα μας! Το τέρας μπορεί να το μεταφράσει κανείς και να το τοποθετήσει όπου θέλει…»

Το MeToo

Ο ηθοποιός σχολίασε και το κίνημα MeToo λέγοντας πως το θέατρο δεν επηρεάστηκε από ό,τι έγινε. «Αυτά που συνέβησαν δεν είναι τωρινά, δεν είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν συνέβαιναν και συμβαίνουν ξαφνικά τώρα. Ίσως σήμερα του δίνουμε μεγαλύτερη σημασία επειδή το οποιοδήποτε ζήτημα η εποχή μας το μεγεθύνει σε κατάσταση που να είναι ανυπόφορο ή να πρέπει να τιμωρηθεί για να γίνει παράδειγμα προς αποφυγή. Δεν είναι αυτές παθήσεις του θεάτρου, είναι παθήσεις του κόσμου όλου!

Δεν επηρεάστηκε το θέατρο από αυτό το ζητημα σε βαθμό του να το κρίνουμε, γιατί ακούω συναδέλφους μου να λένε ότι το θέατρο ήταν πάντα ένα μεγάλο κρεβάτι, ή ότι ευτυχώς που έγινε το MeToo και θα καθαρίσει ο χώρος. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει κατά την προσωπική μου άποψη… Το θέατρο είναι και θα είναι πάντοτε για τον άνθρωπο ένα αποκούμπι πνευματικής ψυχικής ανάτασης που το έχει απόλυτη ανάγκη, όπως το καθημερινό του φαγητό».

«Το κακό το έχει πάθει»

Ο Χαλκιάς σχολίασε και την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη. «Όταν καταφεύγουμε στην ελληνική δικαιοσύνη και πιστεύουμε ότι είμαστε ένα κράτος δικαίου, τότε δεν έχουμε κανένα δικαιωμα να σχολιάζουμε κανένα αποτέλεσμα. Δεν έχει καμία σημασία τι έκανε η ελληνική δικαιοσύνη, σημασία έχει ότι ο Πέτρος έχει πληγεί από αυτή την υπόθεση από την κοινωνία. Έχει ένα στίγμα επάνω του το οποίο δεν φεύγει ούτε με μία θετική, ούτε με μία αρνητική απόφαση. Το κακό το έχει πάθει.

Αν θα καταφέρει να είναι πάλι αποδεκτός από την κοινωνία, τότε μπορεί ο Πέτρος να εξιλεωθεί και να συνυπάρχει με το θέατρο γιατί κακά τα ψέματα είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος. Ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση! Αν δεν είναι και σωστός άνθρωπος, δεν μπορεί να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση».