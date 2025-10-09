Πέτρος Φιλιππίδης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Αθήνα - Φανερά αδυνατισμένος ο ηθοποιός (φωτό)

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισετον πρωτόδικα καταδικασμένο σε τρία χρόνια με τριετή αναστολή για δύο απόπειρες βιασμού Πέτρο Φιλιππίδη σε βόλτα του στην Αθήνα. Δεν είναι συχνό φαινόμενο να βλέπουμε τον ηθοποιό έξω στον δρόμο, αφού τα τελευταία χρόνια έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του στο ελάχιστο και ουσιαστικά όσες φορές τον έχουμε δει, αυτό έχει συμβεί στα δικαστήρια.

Αυτή τη φορά τα κλικ των φωτογράφων τον «έπιασαν» να περπατάει μόνος του φορώντας μαύρα ρούχα, αθλητικά παπούτσια, καπέλο και γυαλιά ηλίου. Ο Φιλιππίδης ήταν φανερό πως ήθελε να περάσει όσο το δυνατόν περισσότερο απαρατήρητος γινόταν…

φωτογραφία NDP

«Ζει με 800 ευρώ»

Ο δικηγόρος του ηθοποιού, Μιχάλης Δημητρακόπουλος είχε εμφανιστεί πριν από μερικές ημέρες στην εκπομπή «Buongiorno» και είχε αποκαλύψει την καθημερινότητά του πελάτη του έχοντας εστιάσει για τους δικούς του προφανείς λόγους στο οτι ο πελάτης του ζει φτωχικά με περιορισμένο εισόδημα , όπως υποστήριξε : «Ο κύριος Φιλιππίδης δεν θα εργαστεί τον χειμώνα. Είναι συνταξιούχος, έχει κάνει τα χαρτιά του, για να πάρει τη σύνταξή του ως ηθοποιός. Του έχει αναγνωριστεί η μισή σύνταξη, ζει με 800 ευρώ, περιμένει να πάρει και το υπόλοιπο γιατί ήταν σε δύο ταμεία ασφαλισμένος. Με τη σύνταξη τη δική του και τον μισθό της γυναίκας του ζουν.

Γεννήθηκε φτωχός, οπότε δεν τον ενοχλεί ότι ζει αυτή τη στιγμή εκεί που ζει και θα επιστρέψει. Στο σπίτι αυτό που κάηκε, θα επιστρέψει! Δεν ήταν δικό του, δεν ήταν ιδιοκτησία του γιατί κάποιοι κακοήθεις είπανε ότι το έκαψε για να πάρει την αποζημίωση! Νοικάρης ήταν, μισθωτής. Αλλά θα ξαναπάει σε αυτό το σπίτι γιατί είναι σε μια ήσυχη γειτονιά στα Πατήσια από κάτω. Τώρα είναι φιλοξενούμενος σε ένα σπίτι οικογενειακού φίλου. Και περιμένουμε πώς και πώς να βγει το πόρισμα από την πυροσβεστική για να δούμε τα αίτια της πυρκαγιάς».