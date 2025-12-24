Βουλγαράκη για την σχέση με Ιωαννίδη: Δεν με νοιάζει να με δω με νυφικό - Μας φαντάζομαι με παιδάκια

Η Ελένη Βουλγαράκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» και μίλησε για την προοπτική της σχέσης της με τον Φώτη Ιωαννίδη, αλλά και την πρόταση γάμου που όπως εξηγεί δεν της έχει γίνει ακόμα.

«Μένουμε μαζί και πορευόμαστε μαζί. Εμένα δεν με νοιάζει να με δω με νυφικό. Έχουμε συζητήσει ότι πορευόμαστε μαζί και είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Δεν μου έχει κάνει πρόταση γάμου, θα σας το έλεγα. Μας φαντάζομαι με παιδάκια. Όταν είμαι εκεί, βιώνω έντονο άγχος σε σχέση με πράγματα που τρέχουν εδώ και δεν μπορώ να προγραμματίσω εύκολα. Όταν είμαι εδώ μου λείπει ο άνθρωπός μου» εξομολογηήθηκε.

Και συμπλήρωσε στη συνέχεια της συνέντευξής της: «Δεν ζηλεύω και δεν υπήρχε ζήλια στη σχέση μας από την αρχή. Είμαι πολύ σίγουρη γι αυτό που έχουμε κι εκείνος το ίδιο. Είμαι πολύ χαρούμενη γι αυτό. Σε λογικό πλαίσιο θα ζηλέψουμε, οκ. Είμαστε ήρεμοι και (σ.σ η σχέση αυτή) μας εξελίσσει σαν ανθρώπους. Δεν έχω πάει τα πράγματά μου στην Πορτογαλία...».

Σε πρόσφατες δηλώσεις της αποκάλυψε για τα φετινά Χριστούγεννα: «Θα πάω Πορτογαλία, θα κάνω Χριστούγεννα εκτός φέτος. Δεν είναι ωραία η σχέση από απόσταση. Σημασία έχει τις γιορτές να είμαστε κοντά με ανθρώπους που αγαπάμε. Οπότε θα είμαι εκεί φέτος».