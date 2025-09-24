Ελένη Βουλγαράκη: Το διαζύγιο των γονιών μου κλόνισε μέσα μου το «για πάντα» αλλά παραμένω ρομαντική

Καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή της Μαντούς Γαστεράτου ήταν η Ελένη Βουλγαράκη και μίλησε για όλα. Μεταξύ αυτών και για το πόσο την πλήγωσε το διαζύγιο των γονιών της.

«Δεν πήρα καλά τον χωρισμό των γονιών μου. Αν είναι να χωρίσουν δύο γονείς, καλύτερα να χωρίσουν όταν το παιδί είναι σε μικρή ηλικία, γιατί δεν θα έχει πολλές αναμνήσεις. Το έβαλα λίγο κάτω από το χαλάκι. Δεν το συζητήσαμε με τα αδέρφια μου τότε, μεγαλώνοντας το πιάσαμε, όταν ωρίμασε η συνθήκη στη ζωή μας, όταν ωρίμασε η σκέψη αυτής της καινούριας αλλαγής. Όταν είσαι μικρότερος, τους νιώθεις σαν Θεούς. Όσο μεγαλώνεις, καταλαβαίνεις ότι οι γονείς σου είναι άνθρωποι και έχουν κι εκείνοι τις δυσκολίες τους».

Καθώς θυμήθηκε τα χρόνια που έζησε στην Καστοριά εξομολογήθηκε: «Πραγματικά είχα πολύ ωραία παιδικά και εφηβικά χρόνια. Στο μυαλό μου πάντα υπήρχε ένα ταβάνι, ένιωθα περιορισμένη, ήθελα να εξερευνήσω. Υπήρχε πολύ ταλαιπωρία το χειμώνα, πολύ χιόνι. Για να πάμε σχολείο κάτι πρωινά το χιόνι ήταν μέχρι το γόνατο. Βάζαμε σακούλες πάνω από τα παπούτσια μας για να μην βραχούν οι κάλτσες μας και τσάντες σε σακούλες για να κάνουμε τσουλήθρα στην κατηφόρα».

Η Ελένη Βουλγαράκη δηλώνει ρομαντική. «Πιστεύω στο «για πάντα». Μπορεί να με φοβίζει, γιατί μέσα από το βίωμα που έχω με το χωρισμό των γονιών μου, αυτό κλονίστηκε μέσα μου, αλλά η ρομαντική μου ψυχή δεν με αφήνει να σκεφτώ λογικά. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι είμαι με έναν άνθρωπο και σε πέντε χρόνια θα χωρίσω. Κάποια πράγματα τα θέλω παραμυθένια» παραδέχθηκε.