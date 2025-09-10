Ελένη Βουλγαράκη: «Ζω πιο ευτυχισμένη από ποτέ, σε αντίθεση με τους μικρόψυχους»

Εδώ και λίγο καιρό ο ποδοσφαιριστής Φώτης Ιωαννίδης αγωνίζεται με την ομάδα Σπόρτινγκ Λισαβόνας και η Ελένη Βουλγαράκη με την οποία βρίσκονται σε σχέση έχει μείνει πίσω στην Αθήνα μόνη της. Η ραδιοφωνική παραγωγός είναι ενεργή στα social media και συνεπώς εκτεθειμένη στις κακίες των χρηστών του Ίντερνετ.

φωτογραφία NDP

«Έφυγε ο Φώτης και τρελάθηκε αυτή», «Ρε Λενιώ σου λείπει ο Φώτης και λάλησες;» και «Πολλα ενέσιμα!» ήταν μερικά μόνο από τα κακόβουλα σχόλια που έγραψαν χρήστες του TikTok σε post της Ελένης Βουλγαράκη και την έκαναν να… πάρει ανάποδες και να ανεβάσει ένα βίντεο με τη δική της απάντηση σε όλους όσοι δεν έχουν ζωή και ασχολούνται με τις ζωές των άλλων…

Σκληρή απάντηση

Δίχως η ραδιοφωνική παραγωγός να διευκρινίζει τι ήταν αυτό που πυροδότησε την έκρηξή της, έφτιαξε ένα βίντεο στο οποίο τη βλέπουμε να κάνει μεν χορευτικές κινήσεις, στο κάτω μέρος της οθόνης όμως προβάλει το ξεκάθαρο μήνυμά της.

«Όταν γράφει κάποιος ή ΚΑΠΟΙΑ (που είναι ακόμα πιο τραγικό) την εμετική του ηλιθιότητα κάτω από post μου (αντί να ασχολείται ο καθένας με τη ζωούλα του) με πρόθεση να με προσβάλει/στεναχωρήσει (;), αλλά εγώ ζω πιο ευτυχισμένη από ποτέ τη ζωή μου με πολλή αγάπη σε αντίθεση με τους μικρόψυχους», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι διάσημοι δέχονται τα πυρά των followers που βγάζουν όλη την κακία και τη χολή επάνω τους δίχως να σκέφτονται τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό για τον συνάνθρωπό τους που δέχεται πυρά, ουσιαστικά δίχως πραγματικό λόγο…