Άριελ Κωνσταντινίδη: Μαμά για τρίτη φορά

Η Άριελ Κωνσταντινίδη γέννησε σήμερα Παρασκευή 8/8 σε μαιευτήριο των νοτίων προαστίων της Αττικής ένα κοριτσάκι που χαίρει άκρας υγείας και έκανε τη μητέρα της πολύ ευτυχισμένη.

Η 54χρονη ηθοποιός είναι ήδη μαμά δύο αγοριών και η απόφασή της να μείνει ξανά έγκυος -και μάλιστα από δότη σπέρματος- είχε σοκάρει κάποιους λόγω της ηλικίας της και του τρόπου που επέλεξε να το πραγματοποιήσει!

«Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ»

Η Άριελ είχε δηλώσει πριν από έναν μήνα σε podcast: «Αισθάνομαι ήρεμη, ενθουσιασμένη, χαρούμενη για τρίτη φορά. Δεύτερη κύηση. Ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ, από τη στιγμή που γέννησα τα αγόρια μου. Ήταν η πρώτη μου σκέψη και είπα «Θεέ μου, δώσε μου άλλη μία ευκαιρία». Όλα δείχνουν ότι είμαστε μία χαρά κι εγώ και εκείνη. Είχα έναν τεράστιο φόβο ότι αν κάνω παιδί, μπορεί να το χάσω».

Μεγάλη ευγνωμοσύνη

Η Κωνσταντινίδη είχε αποκαλύψει πως έμεινε έγκυος με δωρητή σπέρματος και ήθελε να ευχαριστήσει αυτόν τον άγνωστο άνδρα για το δώρο που της έκανε: «Ο ρόλος του μπαμπά είναι της μεγαλύτερης αγκαλιάς, της μεγαλύτερης προστασίας. Νιώθω ωραία έτσι. Είναι ευχάριστο. Εξ’ αρχής είχα τόση συγκίνηση γι’ αυτόν τον άνθρωπο, που έγινε δωρητής σπέρματος, που δεν τον ξέρω, γιατί χάρη σε αυτόν υλοποιείται αυτό που ήθελα τόσο πολύ. Έκανα πολλή δουλειά στο να βγάλω όλα τα εμπόδια».