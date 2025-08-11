Ιωάννα Τούνη: Έγινε 32 και το γιόρτασε στην Ίμπιζα

Η Ιωάννα Τούνη έκλεισε τα 32 της χρόνια και το γιόρτασε με την παρέα της στην Ίμπιζα! Οι φίλοι έφτασαν μια μέρα πριν και το γλέντι ξεκίνησε από νωρίς το πρωί στην πισίνα. Η πρώτη τούρτα ήταν λευκή, το «happy birthday» τραγουδήθηκε δυνατά, η σαμπάνια έρεε άφθονη και τα γέλια ξεσήκωσαν τους πάντες τριγύρω.

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

Πάρτι μέχρι το πρωί

Το γλέντι μεταφέρθηκε μέσα στο ξενοδοχείο, στα δωμάτια και στους διαδρόμους του. Η δεύτερη τούρτα είχε χρώμα πράσινο, όμως δεν έκλεβε εκείνη την παράσταση, αλλά το εντυπωσιακό outfit που επέλεξε να βάλει η Τούνη για το πάρτι στο νυχτερινό κλαμπ που θα ακολουθούσε. Η επιχειρηματίας φόρεσε μια σιέλ μάξι και κολλητή φούστα που «αγκάλιαζε» το καλλίγραμμο κορμί της, το -επίσης- σιέλ top της ήταν σέξι και αποκάλυπτε το πλούσιο μπούστο της, ενώ άφηνε ακάλυπτη την πλάτη της. Στο κλαμπ έγινε χαμός, με πολύ χορό, τραγούδι και κέφι που κράτησε μέχρι το πρωί. Την επόμενη μέρα η Ιωάννα ξαναγιόρτασε αυτή τη φορά σβήνοντας μια φούξια τούρτα, σαν τη τουαλέτα που επέλεξε να βάλει για τη δεύτερη βραδινή τους έξοδο.

«Τρώω τα λεφτά σου και είμαι ευτυχισμένη!»

Στα διάφορα βιντεάκια που επέλεξε να ανεβάσει στο Instagram η Ιωάννα, ξεχώρισαν αυτά με τη Δήμητρα Αλεξανδράκη που όλο χιούμορ και νόημα έλεγε: «Εμείς ευχαριστούμε πολύ Ιωάννα μου, που τα πλήρωσες όλα! Τρώω τα λεφτά σου και είμαι ευτυχισμένη!»

φωτογραφία Instagram