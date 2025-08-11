Μύκονος: Το… προσκύνημα του Δεκαπενταύγουστου

Παρουσιαστές, ηθοποιοί, τραγουδιστές, κοσμικοί. Και φέτος η Μύκονος έχει ανοίξει τις… πόρτες της και υποδέχεται τους διάσημους, που όμως -σε σχέση με παλαιότερα- δείχνουν να προτιμούν άλλα νησιά, ακόμη και αυτά της άγονης γραμμής!

φωτογραφία NDP

Οικογενειακή απόδραση

Μπορεί η Μαρία Μπεκατώρου να κατάγεται από την Κεφαλονιά, αυτό δεν σημαίνει πως κάθε καλοκαίρι δεν μπορεί να της κάνει μια ολιγοήμερη… απιστία και να πεταχτεί μέχρι τη Μύκονο για λίγες μέρες διακοπών στο κοσμικό νησί. Αυτό έκανε και φέτος η παρουσιάστρια του MEGA. Πήρε τον σύζυγό της Αντώνη Αλεβιζόπουλο και τον σκύλο τους και σεργιάνισαν στα σοκάκια, ανέμελοι και χαλαροί πριν επιστρέψουν και πάλι στην πιο ήρεμη αγκαλιά του Ιονίου.

φωτογραφία NDP

Ζευγάρια και φίλοι

Λάτρεις του νησιού -βασικά τους λες και επίτιμους δημότες- είναι ο Χρήστος Μάστορας με την αγαπημένη του Γαρυφαλλιά Καληφώνη. Το ζευγάρι, που είναι ήδη τρία χρόνια σε σχέση, επέλεξε το κοσμικό νησί για να κάνει λίγες κοσμικές διακοπές και οι φωτογράφοι τους εντόπισαν να κόβουν βόλτες πιασμένοι χεράκι - χεράκι. Παραδίπλα οι παπαράτσι απαθανάτισαν και δύο φίλους, τη Χριστίνα Παππά και τον Χάρη Σιανίδη. Αμφότεροι είχαν επιλέξει flat παπούτσια γιατί πόσο περπάτημα να αντέξει και το πόδι όλη μέρα στο πλακόστρωτο σοκάκι;