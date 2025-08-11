Αθηνά Οικονομάκου - Λένα Δροσάκη: «Αεράτες» στην Άνδρο

Μετά την Κένυα, η Άνδρος φαντάζει κάτι πάρα πολύ απλό για διακοπές, όμως μέσα από αυτή την απλότητα η Αθηνά Οικονομάκου βρίσκει την ηρεμία που χρειαζόταν και ευτυχώς κανένα από τα άγρια ζώα που συνάντησε στην αφρικανική χώρα! Η Λένα Δροσάκη δεν έφτασε στο κυκλαδίτικο νησί από κάποιον εξωτικό προορισμό, αλλά από την Κορινθία, όμως τα κέφια της ήταν εξίσου καλά και η ίδια έτοιμη για περιπέτειες… Και μπορεί οι θυελλώδεις άνεμοι των τελευταίων ημερών να ανέτρεψαν κάπως στα σχέδιά τους, δεν τους άλλαξαν όμως τη διάθεση που ήταν σούπερ ανεβασμένη.

Παρεάκι

Οι δύο γυναίκες που πριν από δύο χρόνια συναντήθηκαν τηλεοπτικά στη σειρά του ΑΝΤ1 «Ο πρώτος από μας» είχαν υποσχεθεί εδώ και καιρό η μία στην άλλη πως θα ξεκλέψουν χρόνο, θα συντονίσουν το πρόγραμμά τους και θα καταφέρουν να ξεφύγουν έστω για λίγες μακριά από τις υποχρεώσεις τους! Και τα κατάφεραν… Και όχι απλώς τα κατάφεραν αλλά καλοπέρασαν σε ένα luxurious resort με μίνιμαλ διακόσμηση, θέα θάλασσα και πριβέ πισίνα!

Συναντήσεις

Φορώντας αεράτα φορέματα και τα μαγιό τους, η Αθηνά και η Λένα δεν σταμάτησαν να γελάνε, να φωτογραφίζονται και τρώνε junk food, αφού είναι καλό να ξεφεύγεις στις διακοπές! Σε κάποια από τις εξορμήσεις τους σε μια κοντινή παραλία η Οικονομάκου και η Δροσάκη «έπεσαν» πάνω στον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο και πέρασαν μερικές χαλαρές στιγμές μαζί του.