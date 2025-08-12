Καλοκαίρι 2025: Διάσημες με μαγιό - Ποια το φόρεσε καλύτερα;

Το καλοκαίρι προχωράει και οι διάσημες της εγχώριας showbiz (μην γελάει κανείς, έχουμε και στην Ελλάδα τέτοια) χαίρονται τον ήλιο και τη θάλασσα και ποζάρουν νωχελικά με τα μαγιό τους!

φωτογραφία Instagram

Η Μαρία Μπεκατώρου κάνει τις διακοπές της στον Μακρύ Γιαλό της Κεφαλονιάς και απολαμβάνει ένα ροδάκινο φορώντας ένα φλοράλ -στις αποχρώσεις του ροζ- μπικίνι από τη μία, ολόσωμο από την άλλη! Μπερδεύτηκα…

φωτογραφία Instagram

Η Ελένη Μενεγάκη -που τελευταία μάς έχει αφήσει χωρίς υλικό- έβαλε ένα μαύρο μπικίνι και πετάχτηκε μέχρι τα τιρκουάζ νερά της Ιθάκης!

φωτογραφία Instagram

Την Ηλιάνα Παπαγεωργίου θα τη βρεις με το καφέ μπικίνι της στις Δίδυμες, στην Πάτμο. Αυτή είναι η αγαπημένη της παραλία και της αρέσει να αράζει κάτω από τα αλμυρίκια. «Εκεί που φυσάει γλυκά το αεράκι, σαν από χάρτινο ανεμόμυλο και η θάλασσα ψιθυρίζει πως όλα βρίσκουν τη θέση τους», λέει γιατί το καλοκαίρι βγάζει από μέσα της και την ποιήτρια που έκρυβε!

φωτογραφία Instagram

Ροζ μπικίνι επέλεξε για την εμφάνισή της στην παραλία της Βοϊδοκοιλιάς η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου που όμως πρέπει να μάθει να απλώνει καλύτερα το αντηλιακό της! Έι, ψιτ, σου ξέφυγε ένα σημείο στο μπράτσο!

φωτογραφία Instagram

Η Ελένη Χατζίδου, πάλι, ήταν η καλύτερη όλων των Μαλδίβων, αφού πρέπει να πήρε μαζί της ένα βαλιτσάκι όλο μαγιό. Την είδαμε με όλα τα σχέδια και τα χρώματα, με μπικίνι και ολόσωμα. Ποιος κουβαλούσε τις βαλίτσες θέλουμε να μάθουμε!

φωτογραφία Instagram

Η Ζέτα Μακρυπούλια από τους Αρκιούς έβαλε ένα μπικινάκι κάπως σαν παραλλαγή και πάνω που πήγαμε να τη χαρούμε μπήκε ο Νίκος Μουτσινάς στο πλάνο και το χάσαμε το κορμί (πατριώτη)!

φωτογραφία Instagram

Η Ιωάννα Τούνη πάει παντού, όταν όμως ήταν στη Μύκονο έβαλε ένα καυτό μαύρο μπικίνι και κόλασε μικρούς και μεγάλους, Έλληνες και ξένους!

φωτογραφία Instagram

Το μπικίνι της... μάνας έβαλε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην Πάρο και μετά έπιασε κουβαδάκι και απόχη γιατί τα παιδιά τσίριζαν και ήθελαν να παίξουν!

Φωτιά στα κόκκινα για τη Μαρία Σολωμού που βρήκε ένα ξωκλήσι στη Σέριφο, έγειρε στον τρούλο και ο… Θεός βοηθός!