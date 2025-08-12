Γιώργος Καράβας: Πήρε το «Exathlon» και άρχισε τα φιλιά με τη γυναίκα του

Δεν πρόλαβαν καλά - καλά να πέσουν οι υπογραφές για το «Exathlon» και ο Γιώργος Καράβας με τη γυναίκα του Ραφαέλα Ψαρρού έφυγαν αμέσως με σκάφος για τις καταπράσινες παραλίες του Ιονίου. Συγκεκριμένα το ζευγάρι απολαμβάνει τις διακοπές του στα Σύβοτα και χαίρεται την κάθε στιγμή γιατί σε μερικές εβδομάδες εκείνος θα μπει στο αεροπλάνο με προορισμό τον Άγιο Δομίνικο. Εκεί θα περάσει περίπου 6 εβδομάδες για τα γυρίσματα του «Exathlon» που έρχονται σε μια πολύ καλή στιγμή για την τηλεοπτική του καριέρα. Ο Καράβας είχε παρουσιάσει και παλαιότερο το «Greece’s Next Top Model» και απέδειξε πως το 'χει και μπορεί να δοκιμαστεί και σε άλλα project.

φωτογραφία Instagram

Η επίσημη ανακοίνωση

Ο ΣΚΑΪ είναι ένα κανάλι που συχνά δοκιμάζει νέα πρόσωπα στα προγράμματά του. Θυμηθείτε πρόσφατα που είδαμε τον Πέτρο Λαγούτη στο «Big Brother». Τώρα λοιπόν ρίχνουν τον Γιώργο Καράβα στο νέο τους μεγάλο τηλεοπτικό εγχείρημα που πρέπει να σκίσει γιατί είναι και το μόνο που θα «τρέξει» στο prime time τις πρώτες 6 εβδομάδες της νέας σεζόν και το κανάλι ποντάρει πολύ σε αυτό για να φέρει τηλεθέαση και διαφημιστικά έσοδα. «Το EXATHLON, το μεγαλύτερο αθλητικό, τηλεοπτικό event έρχεται τον Σεπτέμβριο στον ΣΚΑΪ, με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα.

Με εντυπωσιακή παρουσία στον χώρο της μόδας και με μεγάλη αγάπη στον αθλητισμό (αθλητής και ο ίδιος), ο Γιώργος Καράβας αναλαμβάνει φέτος στον ΣΚΑΪ την παρουσίαση του πιο θεαματικού, αθλητικού, τηλεοπτικού event, του εκρηκτικού EXATHLON. Όπλα του, εκτός από την άνεση μπροστά στην κάμερα και τις σπουδές στην αθλητική δημοσιογραφία, είναι το έξυπνο χιούμορ, το επικοινωνιακό χάρισμα και το αγωνιστικό του πνεύμα.

Από τον Σεπτέμβριο στον ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Καράβας παρουσιάζει την έκρηξη της αντοχής, τη μαγεία του αγώνα, τη δίψα για τη νίκη, στο πρωτοεμφανιζόμενο και συναρπαστικό EXATHLON», καταλήγει η ανακοίνωση του σταθμού. Μέχρι λοιπόν να ξεκινήσουν τα γυρίσματα, Καράβας κα Ψαρρού απολαμβάνουν τις βουτιές τους στη δυτική Ελλάδα…