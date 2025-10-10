Γιώργος Καράβας: «Το Exathlon μου άφησε μια πολύ γλυκιά γεύση» - Απόψε στις 21.00 ο τελικός

Ήταν 18 Αυγούστου όταν ο Γιώργος Καράβας αναχωρούσε για τον Άγιο Δομίνικο για να αναλάβει την παρουσίαση του «Exathlon», του αθλητικού event του ΣΚΑΪ που ατύχησε σε τηλεθέαση, αφού δεν κέρδισε το τηλεοπτικό κοινό. Και είναι 10 Οκτωβρίου όταν επέστρεψε στην Ελλάδα και μίλησε στο «Buongiorno» για την εμπειρία της παρουσίασης, ενώ δεν άφησε ασχολίαστα και τα ποσοστά τηλεθέασης που έκανε το πρόγραμμα που παρουσίασε.

«Μου άφησε μία πολύ γλυκιά γεύση. Αυτό που ουσιαστικά ήθελα ήταν να δώσω το 100% του εαυτού μου και να είμαι αυθεντικός! Εννοείται ότι παρακολουθώ τα νούμερα, είναι μέρος της δουλειάς. Σίγουρα είναι ένας δείκτης, αλλά δεν είναι η ουσία.

Κάθε νέα τηλεοπτική χρονιά είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Ο κόσμος έχει πολλές επιλογές, οπότε τα νούμερα αλλάζουν. Το μόνο που μένει είναι η εμπειρία και η σύνθεση που κάνει ο καθένας με τον κόσμο. Πορεύομαι με αισιοδοξία».

Αυλαία και πάμε

Μετά από έξι εβδομάδες αγώνων και αναμετρήσεων, το «Exathlon» ολοκληρώνεται απόψε, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με τον τελικό.

Δώρα Νικολή

20 αθλητές που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους, μπήκαν στις πιο απαιτητικές πίστες για να αποδείξουν πως είναι πρωταθλητές, μία γυναίκα και ένας άνδρας θα καταφέρουν απόψε να πετύχουν το στόχο τους. Η Στέλλα Ανδρεάδου, η Δώρα Νικολή, ο Γιώργος Γκιουλέκας και ο Φάνης Μπολέτσης βρίσκονται στην τετράδα του τελικού, μία θέση που κέρδισαν με την αξία τους.

Γιώργος Γκιουλέκας

Ο πρώτος αγώνας του τελικού έληξε με νικητές τη Στέλλα Ανδρεάδου και τον Φάνη Μπολέτση. Λόγω των κορυφαίων επιδόσεών τους, οι δύο αθλητές είχαν το πλεονέκτημα του να επιλέξουν το παρκούρ και τον στόχο. Έχουν κάνει ένα πρώτο βήμα για τη νίκη, για να μπορέσουν όμως να σηκώσουν το τρόπαιο θα πρέπει να κερδίσουν 3 αγώνες ο καθένας.

Στέλλα Ανδρεάδου

Στον δεύτερο αγώνα του τελικού, το παρκούρ και τους στόχους επιλέγουν ο Γιώργος Γκιουλέκας και η Δώρα Νικολή. Θα καταφέρουν να γυρίσουν το παιχνίδι υπέρ τους, τώρα που θα έχουν εκείνοι το πλεονέκτημα;

Φάνης Μπολέτσης

Νικητές θα αναδειχθούν ένας άντρας και μία γυναίκα. Ποιοι θα καταφέρουν να αποδείξουν πως είναι φτιαγμένοι από τη στόφα του πρωταθλητή;